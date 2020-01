Schwelm. Am Montag kommt es im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord zu einer Sperrung. Betroffen ist die Verbindung von der A46/B326 auf die A43.

Sperrung im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord

Im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord wird am Montag, 27. Januar, um 9 Uhr die Verbindung von der A46/B326 aus Richtung Schwelm auf die A43 in Richtung Recklinghausen gesperrt. StraßenNRW führt an der A43-Talbrücke „Paradies“ bis 13 Uhr eine Brückenprüfung durch.

Mit einem Brückenuntersichtgerät werden die Pfeiler sowie die Brücke von den Seiten und von unten kontrolliert.