Sparkassenmedaille für Ennepetaler Christian Zink

Christian Zink, Ratsmitglied und Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Ennepetal, erhielt am Mittwoch, 9. Dezember 2020, die Westfälisch-Lippische Sparkassenmedaille in Gold für zehnjährige Tätigkeit im Verwaltungsrat der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld. Von links: Vorstandsvorsitzender Bodo Bongen, Christian Zink, Vorstand Uwe Volkmer und die Verwaltungsratsvorsitzende, Bürgermeisterin Imke Heymann. Foto: Hartmut Breyer