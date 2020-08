Sparkasse Gevelsberg-Wetter stockt auf bei Ausbildung

Gevelsberg. Sieben neue Azubis fangen am 1. September ihre Ausbildung bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter an – mehr als eigentlich geplant.

Am 1. September fällt der Startschuss für sieben Auszubildende bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter. An diesem Tag beginnen die Jugendlichen, die alle aus der heimischen Region stammen, ihre Ausbildung in der Sparkasse Gevelsberg-Wetter.

Gemeinsam mit Ausbildungsleiterin Andrea Siggel begrüßen traditionell auch die beiden Sparkassenvorstände Thomas Biermann und Michael Hedtkamp die neuen Auszubildenden und heißen sie im Sparkassenteam willkommen.

In der umfassenden Ausbildung werden die jungen Nachwuchskräfte in den kommenden zweieinhalb Jahren an den Standorten Gevelsberg und Wetter zu kompetenten Bankkaufleuten ausgebildet.

Hoher Praxisanteil

Die Grundlage dafür bildet ein handlungsorientiertes Ausbildungskonzept, das besonderen Wert auf die optimale Kundenbetreuung legt.

Die gezielte Förderung und Entwicklung in den verschiedenen Fachbereichen der Sparkasse sowie zahlreiche interne Schulungen unterstützen die Auszubildenden und dienen als Brücke zur schulischen Ausbildung in der Bankfachklasse des Berufskollegs.

„Mit der kontinuierlichen Förderung der Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter investieren wir zielgerichtet in die Zukunft unseres Hauses, um unseren Kunden auch künftig mit hoher Beratungskompetenz und fundiertem Fachwissen im Finanzbereich zur Seite stehen zu können“, so Vorstandsvorsitzender Thomas Biermann.

Großes Interesse verspürt

„Wir haben uns in den letzten Monaten dazu entschieden, die ursprünglich geplante Anzahl von vier auf nunmehr sieben Auszubildende aufzustocken“ so Thomas Biermann weiter. Die Gründe für diese Aufstockung liegen zum einen in dem weiterhin starken Wachstum der Sparkasse, zum anderen möchte das heimische Kreditinstitut aber auch in der aktuell schwierigen Pandemie-Zeit mehr jungen Menschen die Möglichkeit einer hoch qualifizierten Ausbildung geben. „Das große Interesse an den zusätzlichen Ausbildungsplätzen, insbesondere in den letzten drei bis vier Monaten, hat unsere Einschätzung bestätigt“ so der Vorstandsvorsitzende.

Akademie bietet neue Chancen

Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung stehen den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse Gevelsberg-Wetter dann die vielfältigen Weiterbildungsprogramme der Sparkassenakademie NWR in Dortmund bzw. die Studiengänge der Sparkasse-Hochschule in Bonn sowie abwechslungsreiche und lukrative Arbeitsplätze offen.