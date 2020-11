So wird der Gartenteich winterfest gemacht

Schwelm. Das müssen Gartenteichbesitzer in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm vor dem Winter machen, damit sie auch lange Freude an ihrem Gewässer haben.

Sinken die Temperaturen im Herbst, bereitet sich die Natur bekanntlich auf den Winter vor. Und in dieser Zeit gibt es dann für jeden Gartenteichbesitzer so manche Arbeiten, die erledigt werden müssen, um seine Gewässeroase winterfest zu machen.

Laub und Schlamm entfernen.

Wenn die Blätter erst einmal fallen – manchmal leider auch direkt ins Wasser – dann sieht dies nicht nur unschön aus, es wirkt sich in der Regel auch negativ aufs Teichklima aus. Mit Hilfe eines Rechens oder eines Keschers sollten daher zunächst einmal alle abgestorbenen Pflanzenteile, Äste, alte Pflanzenstängel sowie herabgefallener Laubabfall aus dem Teich entfernt werden.

Verbleiben Pflanzenabfälle im Wasser, so erklärt es Achim Beiersmann, können Fäulnisgase entstehen lassen, die am Ende das biologische Gleichgewicht ins Wanken bringen und zur Gefahr für Fische und Pflanze werden. Sobald das Laub im Wasser nämlich erst einmal zu faulen beginnt, steigt der Nährstoffgehalt und damit auch das Risiko von Algenwuchs. Und solche Faulgase stellen oftmals ein schwerwiegendes Problem dar, da sie zu Schäden an den Pflanzen und zum Tod von Fischen und anderen Tieren im Teich führen können.

Eine weitere Gefahr für Fische und andere Tiere im Teich stellen Bakterien dar. Sie nutzen den Sauerstoffmangel im Wasser aus und zersetzen tote Pflanzenteile. Um seine Teichbewohner nicht zu gefährden, sollten ebenfalls Fadenalgen und alle zersetzten organischen Stoffe aus dem Teich entfernt werden. Als staatlich geprüfter Techniker für Gartenbau, weiß Achim Beiersmann wovon er spricht, da er oftmals immer wieder feststellen muss, dass gerade die Unwissenheit über die Zersetzung der organischen Masse im Teich für viele Teichbesitzer das Hauptproblem während der kalten Jahreszeit ist. Abhängig also davon, wie laubintensiv es im Garten zugeht, es ist unbedingt notwendig, dass schwimmende Laub mit einem Kescher abzufischen, oder – noch besser – den gesamten Teich mit einem straff gespannten Netz vor Laubeintrag zu schützen.

An die Pflanzen denken

Dem aber nicht genug, auch Wasserpflanzen brauchen zum Winter hin einen Rückschnitt. Dieser ist sowohl am Ufer als auch im Teich selbst wichtig, da auch abgestorbene Pflanzenteile ins Wasser fallen, auf den Boden des Teichs sinken und sich dort langsam zersetzen. Bei Uferpflanzen wie Schilf, Gras, Zyperngras oder Binsen können etwa 20 Zentimeter stehen bleiben. So bleibt das Ufer im Winter länger eisfrei und der Teich wird besser belüftet. Frostempfindliche Pflanzen wie Wasserhyazinthen oder Lotusblumen gehören schon vor dem Winter ins Haus. Sie können in einem Eimer voll Wasser an einem hellen, frostfreien Ort überwintern. Einheimische Pflanzen wie Wasserschwertlilien oder Froschlöffel müssen dagegen nicht aus dem Teich geholt werden, da ihnen Frost nichts ausmacht. Was auch für Seerosen gilt, die ebenfalls im Wasser bleiben können.

Frost und seine Folgen

Ist ein Gartenteich mindestens 80 Zentimeter tief, so friert er nicht komplett zu. Bei einem flacheren Teich sollte man jedoch darauf achten, dass sich keine Eisschicht auf der Wasseroberfläche bildet, da dies für alle seine Bewohner eine Art Todesurteil wäre. Im Teich sollte also stets eine Stelle eisfrei bleiben, damit Faulgase entweichen und ein guter Sauerstoffaustausch zwischen Luft und Wasser erfolgen kann. Und damit die Fische auch unbeschadet durch den Winter kommen, sollte man sie ab einer Temperatur von etwa zehn Grad auch nicht mehr füttern. Denn auch Futterreste am Boden des Teichs können eben jene bereits erwähnten Fäulnisgase freisetzen, die bei zugefrorenem Teichwasser nicht entweichen und die Tiere vergiften können. Da sich Wasser beim Gefrieren ausdehnt, kann die Teichtechnik bei strengem Frost Schaden nehmen. Demzufolge rät Achim Beiersmann abschließend, vorhandene Filter, Pumpen, Wasserspiele und Beleuchtungen vor dem Winter abzuschalten und auf ihre Funktionalität zu überprüfen. Gegebenenfalls müssten Filtermatten und UV-Lampen ausgetauscht werden. Nach einer gründlichen Reinigung können die Technik-Utensilien dann frostgeschützt im Haus gelagert werden. Unterwasserpumpen bewahrt man am besten in einem mit Wasser befüllten Eimer auf. So trocken die Dichtungen nicht aus und bleiben geschmeidig.

Noch ein Tipp vom NABU

Einen wichtigen Hinweis für alle Teichbesitzer hat zudem auch noch Matthias Sprenger vom NABU EN in petto: Für viele Amphibien, die sich in Gartenteichen tummeln, sind ungesicherte Lichtschächte vor Kellerfenstern eine tödliche Falle. Denn auf der Suche nach einem frostfreien Überwinterungsplatz gelangen sie in den Schacht bzw. Keller und finden nicht wieder hinaus. Findet man die Tiere im Keller, so ist es meistens leider schon zu spät, da sie vertrocknet sind. Er empfiehlt daher, die Lichtschachtöffnung entweder mit einem Fliegengitter abzudecken oder zumindest den Amphibien mit einem schräg in den Schacht gestellten Brett einen Fluchtweg zu bieten. Mit einem solchen kann man übrigens auch Kellertreppen entschärfen, denn auch diese sind nicht nur für Amphibien vielerorts unüberwindliche Hindernisse auf dem Weg zurück in den Garten.

Übrigens: Gartenteiche sollten Flachuferzonen aufweisen, so dass Kleintiere ohne Probleme in den Teich und wieder heraus gelangen können. Falls dies nicht (mehr) möglich ist, sollte auch hier eine Ausstiegshilfe zum Beispiel in Form eines Bretts angeboten werden. Wer einen großen Artenreichtum haben möchte und insbesondere an Amphibien und Libellen interessiert ist, der sollte auf Fische verzichten, da diese deren Larven fressen. Darüber hinaus ist nicht viel zu tun. Denn die typischen Teichbewohner stellen sich praktisch von alleine ein.

