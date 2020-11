So viel Geld bekommen die Politiker im EN-Kreis

Wie viel Aufwandsentschädigung erhalten die Politikerinnen und Politiker für ihre Arbeit im Kreistag. Die Zahlen für die stellvertretenden Landräte hat diese Zeitung bereits thematisiert, ihnen lag jedoch ein Rechenfehler zugrunde. Die tatsächlichen Beträge, die das Trio für sein Ehrenamt überwiesen bekommt, liegen noch um einiges höher.

Die Sätze sind in der Entschädigungsverordnung für das Land NRW geregelt und bedeuten für die Mitglieder des Kreistags Folgendes: Jedes der 60 Kreistagsmitglieder erhält monatlich 476,80 Euro Aufwandsentschädigung, was im Jahr 343.296 Euro bedeutet, die an öffentlichen Geldern für die Mandatsträger gezahlt werden. Da kommen aber noch diverse Zulagen drauf, die Paragraf 3 der Verordnung regelt. Demnach bekommt die erste stellvertretende Landrätin Sabine Kelm-Schmidt die dreifache Summe zusätzlich und erhält monatlich insgesamt 1907,20 Euro, ihre Stellvertreter Walter Faupel und Jörg Obereiner bekommen jeweils den 1,5-fachen Satz oben drauf. Macht für beide 1192 Euro pro Monat.

Zahlreiche Zusatzzahlungen

Die Vorsitzenden der Fraktionen mit mehr als acht Mitgliedern (SPD, CDU, Grüne) erhalten jeweils den dreifachen Satz zusätzlich und damit auch 1907,20 Euro, diejenigen mit weniger Mitgliedern (FDP, AfD, Linke/Piraten) den doppelten Satz, was 1430,40 Euro sind. Die stellvertretenden Vorsitzenden bekommen jeweils den 1,5 fachen Satz extra und insgesamt 1192 Euro. Zuletzt erhalten die Vorsitzenden der neun Fachausschüsse zusätzlich den einfachen Satz oben drauf. Diese Ausschussvorsitze werden oft mit anderen Funktionen gekoppelt. So haben auch zwei der Stellvertreter des Landrats – Sabine Kelm-Schmidt (SPD) und Jörg Obereiner (Grüne) – Ausschussvorsitze sowie CDU-Fraktionschef Oliver Flüshöh. Damit sind Sabine Kelm-Schmid und Oliver Flüshöh die Spitzenverdiener, was die Aufwandsentschädigung für ihre ehrenamtliche politische Arbeit auf Kreisebene anbelangt. Beide erhalten monatlich jeweils 2384 Euro.

Ein Teil geht in die Parteikasse

In den meisten Parteien ist es Usus, dass die Mandatsträger ihre Aufwandsentschädigungen nicht komplett in die eigene Tasche packen, sondern festgelegte Prozentsätze in die Parteikasse abführen. Und eine Vielzahl der Politiker, die im Kreistag sitzen, haben weitere Einnahmen, weil sie auch in den Städten kommunalpolitisch aktiv sind. Dazu gesellen sich Posten wie die lukrativen Verwaltungsräte der Sparkassen, Aufsichtsratsmandate oder beispielsweise Mandate und Posten in der Landschaftsversammlung.