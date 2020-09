Wahl So hat der Ennepe-Ruhr-Kreis gewählt: Schade bleibt Landrat

EN-Kreis. Im EN-Kreis standen zwei Bewerber um das Amt des Landrats zur Wahl. Für den Kreistag haben sich neun Parteien beworben. So ist das Ergebnis.

Bewerber um das Amt des Landrats waren Amtsinhaber Olaf Schade (SPD und Bündnis90/Die Grünen) und Oliver Flüshöh (CDU und FDP). So haben die Wählerinnen und Wähler im Ennepe-Ruhr-Kreis entschieden:

Landrats Olaf Schade 61,47 % Oliver Flüshöh 38,53 %

Für die 60 Sitze im Kreistag haben sich folgende Parteien beworben: SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, FDP, Freie Wähler Ennepe-Ruhr, Piratenpartei, AfD und das Bürgerforum Witten. So haben die Bürgerinnen und Bürger gewählt:

Kreistagswahl CDU 26,8 % SPD 31,3 % Grüne 20,9 % FDP 5,8 % Linke 3,8 % Frei Wähler Ennepe-Ruhr 2,1 % Piratenpartei 2,4 % AfD 5,3 % Bürgerforum Witten 1,6 %

Hier finden Sie weitere Informationen zur Kommunalwahl in EN-Süd, in Wetter/Herdecke und in Breckerfeld.