Sirenenalarm in Gevelsberg: Dachgeschosswohnung brennt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gevelsberg in der Nacht zu Freitag bei einem Dachgeschossbrand in der Hammerstraße.

Gevelsberg. Der Sirenenalarm war in der Nacht auf Freitag in Gevelsberg zu hören. In einer Dachgeschosswohnung hatte es gebrannt.

Die Gevelsberger Feuerwehr ist in der Nacht auf Freitag zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Hammerstraße ausgerückt. Vor Ort brannte ein Zimmer in einer Dachgeschosswohnung komplett. Gegen 0.30 Uhr ertönte auch der Sirenenalarm in der Stadt.

Die Einsatzkräfte gingen sofort zur Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr vor und konnten den Brand schnell löschen. Die Wohnung war nach dem Brandereignis nicht mehr bewohnbar.

Der Wohnungsinhaber wurde von dem Rettungsdienst medizinisch betreut und im Anschluss in eine umliegende Klinik transportiert. Neben den Kräften der Hauptwache waren alle drei Löschzüge im Einsatz. Die Brandwohnung wurde zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben.

Am Mittwochabend hatte es auch in Schwelm einen Wohnungsbrand gegeben.