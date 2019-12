Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sir Jesse Lee Davis

Sir Jesse Lee Davis ist am 6. April 1964 in Newport, Arkansas, in den USA geboren.

Als Angehöriger der US-Armee kam er Mitte der 80er Jahre nach Deutschland.

Wie viele andere Armee-Angehörige war er begeisterter Musiker und wurde ein E urodance-Artist; eine Musikrichtung, die Anfang der 90er Jahre besonders populär war und deren prominenteste Interpreten wohl Dr. Alban, Haddaway oder Captain Jack waren.

Mit seiner Single „Is This Love“ landete er einen internationalen Hit und stürmte in Canada und Israel an die Spitze der Charts.

Weitere Infos auf der Internetseite www.jesseleedavis.com