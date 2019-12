Glücklich und zufrieden schaute Karina Sturhan in die Menge der dicht gedrängten Besucher, die sich am ersten Adventswochenende beim Silscheder Weihnachtsmarkt schon einmal auf das Fest der Liebe einstimmten. Ein Anblick der ihr Herz erwärmte.

Seit nunmehr 33 Jahren organisiert und koordiniert sie ehrenamtlich den weihnachtlichen Budenzauber rund um die Kirche im Höhendorf. „Jahr für Jahr sind diese zwei Tage ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt“, erzählte die Organisatorin.

Suche nach Nachfolger geglückt

Es ist ein Weihnachtsmarkt, wie es ihn leider nur noch viel zu selten gibt: ein Markt ohne Kommerz, ein Markt wo nicht der Gewinn im Vordergrund steht. Im vergangenen Jahr waren die Befürchtungen jedoch groß, dass dieses Schmuckstück von Silschede vielleicht ein letztes Mal stattfinden könnte. Was zum einen daran lag, dass das Wetter teilweise nicht mitspielte, aber auch, dass Karina Sturhan inzwischen ein Alter erreicht hat, in dem man solch eine Funktion gerne in jüngere Hände weitergeben möchte.

Jay Oh, der Gewinner der RTL-Casting-Sendung Das Supertalent im Jahr 2015, sorgt in Silschede für Stimmung. Foto: Christian Erlemeyer

Die Suche nach einem Nachfolger erwies sich nicht gerade als einfach. Letztendlich war es dann ein Bericht in dieser Zeitung, wie Karina Sturhan erzählte, der das Blatt wendete und Christian Erlemeyer ins Spiel brachte. Der Gedanke, dass solch eine traditionsreiche Veranstaltung ein Ende haben sollte, ließ den 34-jährigen zugezogenen Silscheder beim Lesen des Artikels etwas erschaudern.

Spontan meldete er sich bei Karina Sturhahn, um gemeinsam mit ihr das Projekt weiter fortzuführen. „Nicht vergessen zu erwähnen möchte ich aber auch einmal Andreas Rüping“, sagte Erlemeyer. Seit 14 Jahren bereitet dieser nämlich schon Tage vor dem eigentlichen Weihnachtsmarkt die Technik vor, bringt hunderte von Lichter an. Und dass, obwohl er selber mit seinen Elfen leckere Getränke in seiner Weihnachtsmarkthütte anbietet. „Ich bin stolz das wir so Menschen wie Karina Sturhan und Andreas Rüping in unserem Dorf haben und es macht mir sehr viel Spaß dieses Team jetzt zu unterstützen.“

Gemeinsam konnten sie im Vorfeld vieles bewegen, so dass den Besuchern an beiden Tagen ein tolles Programm geboten wurde. Neben bekannten Anbietern, wie zum Beispiel Ingrid Bruzek mit ihren selbstgemachten Marmeladen, Anke Bilstein-Blaufelder von „MomentMal“ mit Kunstwerken und Schmuckstücken, den AWO-Wohnhäusern mit weihnachtlichen Dekorationen oder der AIDS-Initiative Ennepe-Ruhr mit ihrem Grünkohl, zeigten in diesem Jahr auch etliche neue Mitstreiter ihr Interesse am einzigen Gevelsberger Weihnachtsmarkt.

Norbert Schindele verkauft sein Norschibräu. Foto: André Sicks / WP

Familiäre Atmosphäre

So schenkte unter anderem Norbert Schindele seine selbst gebrauten Biersorten von Nörschi Bräu aus und das Team vom Club One kredenzte den Besuchern manch köstlichen Cocktail. An deren Hütte gab sich am Samstagabend zudem dann auch noch Jay Oh (2015 Gewinner beim RTL Supertalent) ein musikalisches Stell-dich-ein.

Die eigentlichen Stars am Samstag standen allerdings schon zur Eröffnung auf der Bühne. Nämlich der 54-köpfige Silscheder Grundschulchor sowie die Jugendgruppe „TenSing Hasslinghausen“, die beide die Kirche füllten und die Besucher mit ihrer Livemusik begeisterten. Da ließ es sich sogar der Nikolaus nicht nehmen, mal eben in Silschede vorbeizuschauen.

„Viele sehen sich hier seit langer Zeit wieder, Weggezogene kommen extra an diesem Wochenende in ihre Heimat zurück“, erklärten Karina Sturhan und Christian Erlemeyer abschließend. „Dadurch, dass er nur an einem Wochenende stattfindet, kommen die Besucher gezielt zum Markt. Keiner ist irgendwie gestresst; es ist einfach eine tolle familiäre Atmosphäre.“