Segen zum Mitnehmen für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Sternsinger in allen drei Städten der Propstei St. Marien Schwelm werden nicht persönlich losziehen: Sie bieten diese Alternativen an.

Mit dem Stern vorneweg werden auch in diesem Jahr in der katholischen Propstei St. Marien Kindergruppen mit ihren Heiligen Drei Königen unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ unterwegs sein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Organisatoren haben dabei die Corona-Lage und die entsprechenden Hygienekonzepte im Blick.

Die Sternsinger in allen drei Städten der Propstei haben sich gefragt, wie in Zeiten von Corona die Aktion gut durchgeführt werden kann. Mit Blick auf die Hygienevorgaben haben sie sich dazu entschieden, in diesem Jahr die Sternsinger nicht persönlich in die Straßen der Städte, in die Einrichtungen und die Haushalte zu entsenden.

Um den Segen Gottes trotzdem zu verteilen und die diesjährige Sternsingeraktion zu unterstützen, wird es den „Segen in der Tüte“ für Schwelm und den „Segen to go“ in Gevelsberg geben. In Ennepetal erhalten alle, die im vergangenen Jahr die Sternsingeraktion bereits unterstützt haben, „königliche Post“, und es wird Anfang Januar in den Gottesdiensten Türaufkleber und Flyer zum Mitnehmen geben.

Gevelsberg

Die Sternsinger in Gevelsberg verteilen den „Segen to go“ am 2. und 9. Januar in Liebfrauen vor der Messe und am 3. und 10. Januar in St. Engelbert nach der Messe, um so Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Oder sie bitten um Spenden auf das Konto des Kindermissionswerk unter: Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31, BIC: GENODED1PAX.

Schwelm

In Schwelm bitten die Sternsinger, sich bis zum 27. Dezember über die bekannten Wege (Listen Kirche, Pfarrbüro und E-Mail: sternsinger.schwelm@propstei-marien.de) für die Aktion anzumelden. Am Sternsingersonntag, 10. Januar, wird dann eine vorbereitete Tüte mit dem Segen und Segensbildchen verteilt.

Spenden zugunsten der Sternsingeraktion werden auf dem Pfarreikonto, IBAN DE 45 4545 1555 0000 0373 90, Verwendungszweck: Sternsinger, gesammelt.

Ennepetal

In Ennepetal wird, wenn möglich, eine Gruppe Sternsinger jeweils vor oder nach den Gottesdiensten am Mittwoch, 6. Januar, um 15 Uhr in Herz Jesu, am Donnerstag, 7. Januar, um 19 Uhr in St. Johann Baptist und am Sonntag, 10. Januar, um 9.30 Uhr in Herz Jesu und 11.15 Uhr in St. Johann Baptist, den Segen austeilen und Spenden sammeln.

Video im Januar

Bereits jetzt sind auf dem Youtube-Kanal der Propstei Videos der Sternsinger aus Schwelm und Gevelsberg zu sehen, die für die Aktion unter Corona-Bedingungen werben.

Im Januar wird es außerdem ein Segens-Video der Sternsingerkinder aus allen drei Städten der Propstei geben.