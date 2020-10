37 Jahre Gevelsberger von Auto frontal erfasst

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Kölner Straße in Gevelsberg – in Höhe der Brüggefelder Straße. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, ist ein 37 Jahre alter Gevelsberger von einem Auto frontal erfasst worden. Der Mann, soll auf der Straße gestanden haben, um dabei zu helfen, ein Fahrzeug mit Anhänger in den fließenden Verkehr zu rangieren. Dabei wurde er von einer 23 Jahre alten Gevelsbergerin übersehen und mit dem Auto erfasst. Er wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Laut Auskunft der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die B7 zwischen dem Kruiner Tunnel und der Mauerstraße wurde während der Bergungsarbeiten etwa für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Gevelsberg sicherte die Unfallstelle ab.