Schwelms neuer Bürgermeister beendet Dienst in Ennepetal

Ennepetal. Stephan Langhard, neuer Bürgermeister von Schwelm, hatte in Ennepetal seinen letzten offiziellen Termin.

Seinen letzten offiziellen Termin hatte am Dienstag Stephan Langhard, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung, mit der Sitzung des Verwaltungsvorstands der Stadt Ennepetal. Er verlässt nach 34 Dienstjahren die Stadt Ennepetal, um sich als Bürgermeister der Nachbarstadt Schwelm einer neuen Herausforderung zu stellen.

Bereits 48 Stunden später, am Donnerstag, trat der 53-jährige seinen Dienst in Schwelm an, am 5. November wird er dort im Rahmen der konstituierenden Ratssitzung als Bürgermeister vereidigt.

Bürgermeisterin Imke Heymann nahm die Sitzung zum Anlass, ihn im Kreis der Ennepetaler Fachbereichsleiter offiziell zu verabschieden. „Niemals geht man so ganz, irgendwas von mir bleibt hier“, unter dieses Motto aus einem Songtext von Trude Herr aus dem Jahr 1987 stellte sie ihre Abschiedsworte.

Zahlreiche Projekte umgesetzt

In seine Amtszeit fielen zahlreiche Projekte wie das „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept“, die Umgestaltung des Hülsenbecker Tals oder der Neubau der Hauptfeuer- und Rettungswache an der Wehrstraße. „Stephan Langhard hat mir als verlässlicher und loyaler Ratgeber bei vielen – oft schwierigen – Anlässen, wie z.B. den PCB-Funden in Oelkinghausen und Büttenberg oder der geplanten Bauschutt-Deponie zur Seite gestanden“, so die Bürgermeisterin, „er hat immer eine klare Linie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern vertreten, auch wenn es unangenehm wurde“.

Sie charakterisierte ihn, der Ende Januar Geburtstag hat, als typischen Wassermann: aufrichtig, charismatisch, hilfsbereit, prinzipientreu und willensstark. „Schwelm gewinnt einen tollen Bürgermeister und Ennepetal verliert einen tollen Fachbereichsleiter“, zog Imke Heymann ein Resümee.

Zum Abschluss gab sie ihm neben einer Metallfigur der Gebal ein Zitat von Walt Disney mit auf den Weg: „Wenn Du es Dir vorstellen kannst, kannst Du es auch machen“.