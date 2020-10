Schwelmerin fährt mit zwei Promille und Handy am Ohr Auto

Betrunken und Handy am Ohr: Schwelmerin fährt der Polizei davon.

Schwelm. Das ist der Grund, warum eine 50-Jährige aus Schwelm bei einer Kontrolle der Polizei davon fährt.

Frech und dreist zugleich: Eine 50-jährige Schwelmerin wurde am Montagnachmittag auf der Brunnenstraße angehalten und kontrolliert. Grund dafür war ein Handy, das sie zuvor während der Fahrt benutzt hatte. Dies war den Beamten aufgefallen.

Während der Kontrolle fiel der Polizeibeamtin Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin auf. Als sie diese daraufhin ansprach, setzte die 50-Jährige ihren Pkw in Bewegung und fuhr davon. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und konnten die Fahrerin nicht weit vom Anhalteort an ihrer Wohnanschrift antreffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die Frau wurde zwecks Blutprobe zur Polizeiwache gebracht, der Führerschein der Schwelmerin wurde sichergestellt.