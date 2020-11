Schwelmer gründen erste E-Bike-Fahrschule der Region

Denken Sie an einen typischen Mann knapp unter den 70. Nennen wir ihn Kurt. Kurt hat seit knapp 20 Jahren auf keinem Fahrrad mehr gesessen oder sonstigen Sport getrieben. Jetzt hat sich Kurt ein E-Bike zugelegt. Mit richtig Dampf. Ein ähnliches Modell hat er für seine Frau Uschi gekauft. Die ist zwar ein paar Jahre jünger, aber ebenso lang nicht mehr mit einem Drahtesel unterwegs gewesen, geschweige denn hat sie sich jemals mit einem E-Bike fortbewegt. Beiden haben einen Turbogang am neuen Rad. So wie sich die Sache darstellt, steigt für Kurt und Uschi die Wahrscheinlichkeit von Jahr zu Jahr deutlich an, Teil der polizeilichen Unfallstatistik zu werden. Am dieser Stelle setzen Christian und Rebecca Mäuler mit ihrer E-Bike-Fahrschule an.

Radwegenetz immer besser

Doch zunächst einmal zurück zu unserem fiktiven Ehepaar Uschi und Kurt. Die beiden hätten vor ein paar Jahren in unserer hügeligen Region nicht im Traum daran gedacht, freiwillig auf ein Fahrrad zu steigen. Doch mehrere Dinge sorgen dafür, dass das immer mehr Menschen im Rentenalter noch einmal machen.

Ein E-Bike-Fahrer wurde in Herdecke im August von einem Auto in der Dunkelheit erfasst und verstarb. Foto: Alex Talash

Erstens: E-Bikes machen das Fahren selbst hier für jeden noch so unfitten Menschen recht einfach, Zweitens: Das Radwegenetz hat sich insbesondere im Freizeitbereich enorm verbessert, wie zum Beispiel mit der Nordbahntrasse, dem Ruhrtalradweg, dem geplanten Radweg, der beide einmal von Wetter über Gevelsberg und Schwelm verbinden soll sowie zahlreiche kommunale Radwegeprojekte. Drittens: Durch diese Kombination kann mittlerweile jeder auch sehr große Distanzen von 100 Kilometern radelnd überbrücken, was vor wenigen Jahren in unseren bergigen Breitengraden ausschließlich trainierten und damit geübten Fahrern vorbehalten war.

„Wir haben das selbst in der Familie gesehen, dass das dann nicht so einfach ist. Mein Schwiegervater wär beinahe bei der Ersten Fahrt im Turbogang in einen geparkten Pkw gebrettert“, sagt Christian Mäuler. Er will dabei gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt der E-Biker marschieren, sondern sinnvolle Hilfe geben. Denn der Schwelmer ist vom Fach. Als hauptberuflicher Fahrlehrer ist er den überwiegenden Teil seines Arbeitstages auf den Straßen unterwegs, weiß genau, wie sich Anforderungen an die Verkehrsteilnehmer verändert haben und weiter verändern. „Das Problem ist doch gerade bei den Männern, dass sie meinen, sie könnten das“, sagt er augenzwinkernd.

Immer mehr E-Bike-Tote

Mehrfach hatte er darüber mit seiner Frau Rebecca gesprochen, bis sich das Ehepaar dazu durchgerungen hat, einfach zu versuchen, ob ein solches Angebot denn Anklang findet. Nun haben die beiden ihre E-Bike-Fahrschule „e-bike-training“ gegründet und wollen damit ihren Teil dazu beitragen, dass weniger E-Biker schwer verletzt oder getötet werden. Denn die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Obwohl die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland sinkt, ist die Zahl der Pedelec-Toten im zweiten Jahr hintereinander gestiegen – bundesweit um knapp 33 Prozent.

„Hier setzen wir an“, sagt Rebecca Mäuler. Da schaut in der Praxis so aus, dass die Teilnehmer an einem Samstag vier Stunden Unterricht haben, von denen etwa 90 Minuten Theorie sind. „Die Theorie ist natürlich spezifisch für das E-Bike ausgelegt“, betont ihr Mann. Ansprechen wollen die beiden Folgendes Klientel: Menschen, die im Alltag bemerkt haben, dass das E-Bike-Fahren anders ist, als sie erwartet haben, sie unsicher sind, weil sie bereits einen Unfall oder einen ,Beinahe-Unfall’ hatten. Ebenso richtet sich die Fahrschule an Leute, die im Alltag mit ihrem E-Bike Unterstützung und Tipps benötigen, wie beispielsweise die richtige Beladung, den Transport von den Kindern im Anhänger und viele weitere ähnliche Themen.

Kurse starten sofort

Obwohl der Herbst in vollem Gange ist und Corona zu erhöhten Startschwierigkeiten führt, beginnen sie ab sofort, „aber wir wissen natürlich, dass es vor allem im Frühjahr noch wichtiger wird.“ Dann werden auch Kurt und Uschi ihre E-Bikes wieder aufladen und durchstarten.

Die Kurse finden in den Räumen der VBG-Fahrschule in der Ambrosius-Brand-Straße 16 in Ennepetal statt, wo Christian Mäuler Fahrlehrer ist.

Hier wird den Teilnehmern das theoretische Wissen mit zeitgemäßem Equipment sicher vermittelt.

Der Praktische Teil der Ausbildung findet im Anschluss auf dem Innenhof und teilweise im Straßenverkehr im Umkreis der Fahrschule statt.

Kontakt über 0176/64 72 7, E-mail: info@e-bike-training.de und auf der neuen Homepage www.e-bike-training.de.