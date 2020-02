Schwelmer für Waffe vom Schrottplatz verurteilt

Sein gesteigertes Interesse für Schrott jeglicher Art wurde einem jungen Schwelmer zum Verhängnis. Am Ende seines Prozesses verließ er das Schwelmer Amtsgericht mit einer Geldstrafe – wegen Waffenbesitzes.

Der 26-Jährige war wieder einmal auf der Suche nach Schrott und Wiederverwertbaren, als er auf einem Schrottplatz ein Butterfly-Messer fand. Das Messer war in einem sehr schlechten Zustand und augenscheinlich stumpf. Trotzdem brachte es den jungen Mann vor Gericht wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Der Angeklagte räumte ein, das Messer gehabt zu haben. Welche Kreise der Besitz eines solchen Messers ziehen würde, sei ihm nicht bewusst gewesen.

„Ich habe das auf dem Boden eines Schrottplatzes gefunden. Das war völlig verrostet und kaputt und überhaupt nicht mehr gefährlich“, sagte der Schwelmer in seinem Geständnis. Er habe es mitgenommen und ins Handschuhfach seines Autos gelegt. Schließlich geriet das Messer dort in Vergessenheit, bis die Polizei den Schwelmer am 2. Mai routinemäßig auf der Untermauerstraße kontrollierte. Dabei fanden die Polizeibeamten das als Waffe geltende Messer. „Da hatte ich die A…-Karte! Selbst wenn es noch funktioniert hätte, ich würde doch nie so etwas benutzen!“, sagte der Angeklagte. Allerdings hatte der einige Vorstrafen, die es in sich hatten, wie gemeinsame räuberische Erpressung und sexuelle Nötigung. Damals hatte er dafür ziemlich hohe Jugendstrafen kassiert.

Das Schwelmer Amtsgericht verurteilte den 26-Jährigen wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu insgesamt 600 Euro Geldstrafe (40 Tagessätze zu 15 Euro). So harmlos wie der Angeklagte es darstellte, sah die Richterin den Besitz des Messers nicht an: „Sie wussten schon, was Sie da machten und dass da was nicht ganz koscher war, auch wenn das Messer augenscheinlich nicht mehr scharf war“, sagte sie in der Urteilsbegründung.