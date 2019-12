Schwelmer Fraktionen kritisieren Bürgermeisterin und Ehemann

Die Äußerungen Hermann Mocks, Ehemann von Schwelms Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock, zur Berichterstattung dieser Zeitung in Sachen Warhol-Ausstellung haben für Unmut in der Schwelmer Politik gesorgt. Nun äußern sich die SPD-Fraktion und die Fraktion der Grünen. Auch die Bürgermeisterin bezieht Stellung.

„Ich bin glücklich, in P. C. Neumann einen weltgewandten Freund gefunden zu haben, der trotz seiner Herkunft in der Lage ist, über den Tellerrand hinwegsehen zu können“, so Mock in einer schriftlichen Stellungnahme an unsere Redaktion. Peter Christian Neumann ist Kunstsammler und gebürtiger Schwelmer. Wie mehrfach berichtet, wollte er den Schwelmern eine Andy-Warhol-Ausstellung „schenken“.

Die Stellungnahme Mocks bezieht sich auf von dieser Zeitung berichtete Hintergründe zur Absage der im Haus Martfeld geplanten Schau sowie mögliche Verbindungen zwischen dem Ehepaar Grollmann-Mock und dem Berliner Galeristen Michael Schultz. Laut übereinstimmender Presseberichte ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft wegen schweren Betrugs und Kunstfälschung in Millionenhöhe gegen Schultz.

Reaktion aus dem Rathaus

Zur Aussage ihres Mannes bezüglich seiner Freundschaft zu P. C. Neumann wollte sich Grollmann-Mock auf Nachfrage nicht äußern. Allerdings ging sie auf den Galeristen Schultz ein. „Verantwortlicher und alleiniger Ansprechpartner für die geplante Schau war Herr Neumann“, schreibt die Bürgermeisterin. Schultz wäre laut Neumann „Partner“ im Sinne eines Leihgebers von Kunstwerken gewesen. Weiter schreibt sie: „Am 24.9.2019 hat Herr Neumann von sich aus die geplante Ausstellung schriftlich abgesagt. Diese Absage habe ich im Kulturausschuss am 30.10.2019 verlesen, um allen Mitgliedern den gleichen Sachstand zu geben. Herr Neumanns in seinem Brief geäußerte Meinung über seine Heimatstadt hatte und habe ich nicht zu kommentieren.“

Infobox Äußerung zu schriftlicher Absage der Ausstellung Peter Christian Neumann hatte die geplante Andy-Warhol-Ausstellung schriftlich abgesagt. Der Sammler zeigte sich nach der kontroversen Diskussion über die Ausstellung enttäuscht und verwundert über die „Kleinbürgerlichkeit und Verschlossenheit“ in seiner Heimatstadt Schwelm. Das sorgte für weiteren Unmut. Bürgermeisterin Grollmann-Mock hatte diese Absage im Kulturausschuss am 30. Oktober verlesen. „Dass Mitglieder des Kulturausschusses und Teile der Bevölkerung eventuell den von Herrn Neumann verfassten und von mir vorgelesenen Brief als ,Provinz Schelte’ aufgefasst haben, kann ich nachvollziehen. Aber wie hätte ich das beeinflussen können?“, schrieb Grollmann-Mock dazu in ihrer Stellungnahme.

Kurz vor dem letzten Kulturausschuss sei sie darüber informiert worden, dass gegen Schultz strafrechtlich ermittelt werde. „Da zu diesem Zeitpunkt die Ausstellung durch Herrn Neumann bereits offiziell abgesagt worden war, habe ich keine Veranlassung gesehen, dies im besagten Kulturausschuss zu erwähnen“, so Grollmann-Mock. „Bezüglich des mich persönlich betreffenden Themas der Ausstellung in Berlin mit Bildern meines Mannes gab und gibt es auch dort keine Verbindung und keinen Kontakt zum Galeristen Michael Schultz.“ Von im Artikel dieser Zeitung am vergangenen Samstag genannten Facebook-Einträgen sei ihr nichts bekannt.

In einem Schreiben an die Bürgermeisterin nahm Thorsten Kirschner, 1. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Schwelm, am Dienstag Bezug auf Hermann Mocks Stellungnahme. „Die presseöffentliche Aussage Ihres Ehemannes, er habe einen weltgewandten Freund gefunden, der trotz seiner Herkunft aus Schwelm in der Lage sei, über den Tellerrand hinwegsehen zu können, lässt die Schwelmer und Schwelmerinnen – jedenfalls überwiegend – provinziell und kleingeistig erscheinen“, so Kirschner. Die SPD-Fraktion erwarte, dass sich die Bürgermeisterin von dem Bild, das ihr Ehemann von der Stadt Schwelm und ihren Bewohnern und Bewohnerinnen gezeichnet habe, distanziere.

Grüne kritisieren auch SPD

Die sinngemäße Aussage der Bürgermeisterin, die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Galeristen Schultz hätten nach der Absage der Ausstellung aus ihrer Sicht keine Rolle mehr gespielt, hält Kirschner für unbegreiflich.

Auch Marcel Gießwein, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat der Stadt Schwelm meldete sich zu Wort. „Es ist unangemessen, solche Aussagen vom Ehemann der ersten Bürgerin dieser Stadt zu lesen“, so Gießwein. Die Aussage Mocks bezüglich seiner Freundschaft zu P. C. Neumann knüpfe nahtlos an die unsäglichen Einlassungen des Herrn Neumann in der Begründung seiner Absage der Ausstellung an. „Jetzt, wo ihr eigener Mann ins gleiche Horn bläst, erwarte ich, dass sich Frau Bürgermeisterin Grollmann-Mock von den Aussagen ihres Mannes öffentlich distanziert“, so Gießwein.

Dabei kritisierte er auch die SPD-Fraktion. Im Rahmen der Diskussion um die Warhol-Ausstellung hätten die Grünen bereits bei der ersten Vorstellung ihre Bedenken geäußert und dem Ganzen im Rat auch nicht zugestimmt. „Wir hätten uns gefreut, wenn uns die SPD schon damals unterstützt hätte und nicht erst jetzt im Nachhinein alles besser wusste“, betonte Marcel Gießwein.