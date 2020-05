Schwelm: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Beide Fahrer verletzten sich und wurden mit einem Rettungswagen - hier ein Symbolfoto – in ein Krankenhaus gebracht

Schwelm. Als in Schwelm der Vordermann bremste, schaffte es der Fahrer nicht mehr, seinen Pkw rechtzeitig zu bremsen. Folge: Zwei Verletzte.

Auffahrunfall auf der Hattinger Straße: Am Montagnachmittag fuhren ein 23- und ein 25-jähriger in ihren beiden Pkw hintereinander in Richtung Sprockhövel. Als der 25-Jährige sein Auto verkehrsbedingt bremsen musste, schaffte es sein 23-jähriger Hintermann nicht mehr, sein Fahrzeug rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf.

Beide Fahrer verletzten sich bei dem Aufprall leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.