Schwelm: Zwei neue Kindertagesstätten nicht genug

Schwelm. 2021 eröffnet der DRK-Ortsverband als Träger zwei weitere Einrichtungen in Schwelm. Trotzdem fehlt es weiterhin an Kitaplätzen.

Die Handwerker legen letzte Hand an ihre Gewerke an. Der Elektriker montiert noch die Beleuchtung. Die Putzkolonne hat die Grundreinigung erledigt. Mitarbeiter des DRK bringen bereits die ersten Möbel. Der neue Kindergarten an der Rheinischen Straße ist so gut wie fertig. „Wir gehen davon aus, dass wir noch im Dezember dort den Betrieb aufnehmen werden können“, lässt Schwelms Beigeordneter Ralf Schweinsberg durch Pressesprecherin Heike Rudolph verkünden.

Kita Bahnhof Loh

Diesen Optimismus teilt Lars Wehnau nur bedingt: „Wenn wir fertig sind, gibt’s dort noch keine Straße. Wir werden dieses Jahr die Außenanlage bis auf den Rasen fertig stellen. In zwei Wochen kommt hinten die Terrasse und die Parkplätze werden fertig sein. Die Heizung läuft diese Woche.“ Der Architekt aus Schwelm blickt ärgerlich auf die Position Brandschutztüren. Ihr Einbau verzögert sich gerade, weil die Türen noch nicht geliefert worden sind.

Auch der Ortsverband Schwelm des Deutschen Roten Kreuzes als Träger der neuen Einrichtung ist eher verhalten optimistisch, was einen Eröffnungstermin der Kita noch für dieses Jahr anbelangt. „Der Plan ist, dass wir zum Jahresende drin sind. Wenn wir grünes Licht bekommen, brauchen wir aber ca. sechs Wochen für den Umzug“, so DRK-Vorsitzender Oliver Flüshöh im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch Corona könnte auch diesen Plan ins Stocken bringen. In einer Elternversammlung Anfang Oktober hatte das DRK den Müttern und Vätern aber vorsichtshalber schon einmal mitgeteilt, dass die Kinder wohl erst im neuen Jahr in die Kita werden einziehen können. Das DRK betreut die Mädchen und Jungen zurzeit in den Übergangseinrichtungen am Loh und Kiefernweg. Die Immobilien gehören der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm. In den Gebäuden waren einst die Kindergärten Sternenzelt und Unterm Regenbogen zu finden.

Wann werden denn nun die Kinder in die neue Kita einziehen können? Der Bauzeitenplan gibt auf diese Frage eine klare Antwort. „In diesem Jahr erfolgt die Abnahme. Was nicht fertig ist, ist die Rheinische Straße und der Martha-Kronenberg-Weg. Man wird da immer noch über den Matsch zum Kindergarten fahren. Aber im Januar wird der Kindergarten betriebsfertig sein“, so Wehnau.

Hinter dem Investor für die Kita, Pass Invest, liegt eine nicht ganz unproblematische Bauzeit. Die Verträge mit der Stadt wurden erst ganz zuletzt unterzeichnet, lange konnte man sich nicht darauf einigen, wie das der Stadt gehörende Grundstück zu übergeben sei. Auch die Namensfindung für die neue Kindertagesstätte wurde von, wie es heißt, „Missverständnissen“ begleitet. Die Stadt wollte ihre Einrichtung „Am alten Bahnhof“ nennen. Der Investor hat als Namen „Die kleinen Passanten“ für sich auserkoren. Erst vor wenigen Tagen dann die salomonische Einigung: nun heißt die neue Kita „Die kleinen Passanten am alten Bahnhof.“

Kita Jesinghauser Straße

Die Sparkasse baut an der Jesinghauser Straße eine weiteren Kita: die Freundschaftsinsel. Auch hier ist der Träger das DRK. Foto: Bernd Richter / WP

Reibungsloser hat aus Sicht des Investors hingegen die Zusammenarbeit mit dem örtlichen DRK geklappt. Der Ortsverband betreibt in Schwelm bereits drei Kitas („Kleiner Häwelmann“, „Die Wilde 13“ und „Tigerente“) und die Großtagespflege „Sonnenkäfer“ im ehemaligen Gemeindehaus Bergstraße 7. Eine weitere Kindertagesstätte, die „Freundschaftsinsel“, baut gerade die Sparkasse an der Jesinghauser Straße. Träger ist ebenfalls das DRK Schwelm. Die Baugenehmigung ist erteilt. „Wir wollen im November mit den Erdarbeiten beginnen, so dass im Dezember noch die Bodenplatte erstellt wird. Ende Januar könnten wir dann mit der Montage der Außenwände beginnen“, sagt Lars Wehnau, verantwortlicher Architekt auch für diesen Neubau. Die Inbetriebnahme ist dann zum Kindergartenjahr 2021/22 im Sommer geplant.

Weitere Kita nötig

Trotz der zwei neuen Einrichtungen gibt es aber in Schwelm immer noch nicht genügend Kindergartenplätze. Im Jugendamt gibt es eine Warteliste mit aktuell 13 Namen. Jugendamtsleiter Olaf Menke rechnet mit einem weiteren Fehlbedarf von rund 70 Plätzen. „Wir brauchen noch eine weitere Kindertagesstätte“, sagt der Mann vom Amt.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Großtagespflege von DRK und Kinderschutzbund unter den aktuellen Rahmenbedingungen von den Trägern nicht mehr kostendeckend betrieben werden könne. Von Aufgabe der Einrichtungen ist die Rede, falls sich an der Finanzierung nichts ändern sollte. Mit diesem Thema wird sich der neue Jugendhilfeausschuss ebenso zu beschäftigen haben wie mit der Standortsuche und dem Bau einer weiteren Kindertagesstätte. Der Gesetzgeber hat für die Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz geschaffen.