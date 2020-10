Schwelm: Wie das Leo-Theater dem Corona-Virus trotzt

Schwelm. In einem gut gefüllten Theatersaal die Corona-Vorgaben einhalten? Das „Leo“ in Schwelm hat gezeigt, wie das funktioniert.

Es heißt zwar im Volksmund: „Was lange währt, wird endlich gut“ - aber dies wurde sehr gut, fantastisch. Die Rede ist von dem neuen Stück „Machos auf Eis“ (Autor Christian Kühn) am Leo-Theater in Schwelm. Nachdem die Leos bereits im März in den Startlöchern standen und auf Betriebstemperatur waren, erwischte sie der Lockdown eine Woche vor der geplanten Premiere eiskalt. Das eine Premiere abgesagt werden musste, hatte es vorher noch nie gegeben.

Egal, wie knapp die Zeit wurde, was den engagierten Schauspielern passierte, zum geplanten Termin waren sie da. Nicht so die „Machos“ - sie wurden aufgrund der höheren Gewalt (Schließung der Theater) auf Eis gelegt. Aber jetzt war es soweit und es war keine Tiefkühlkost, die aufgewärmt wurde – sondern erstklassig frisch zubereitet.

Verantwortlich hierfür waren das langjährige „Dreamteam“ Marc Neumeister und Robin Schmale. Auf der Bühne ergänzt wurde das Gespann von André Bornhöft, Dylan Lippert-Bruckmann und Sophia Müller-Bienek. Gemeinsam rockten sie den Saal und das Publikum vergaß den Alltag.

Marc Neumeister (künstlerischer Leiter) verriet: „Wir haben erst im September, nachdem wir wieder öffnen durften, angefangen zu proben. Aber tatsächlich das ganze Stück noch einmal auf links gedreht – umgekrempelt, die Lieder ausgetauscht, die Gags neu gesetzt....“

Über das Stück

Damit hatten sie sich auch an etwas ganz anderes herangewagt – eine Karaoke-Komödie. Es wurde getanzt und live gesungen. Der Schauspieler Dylan Lippert-Bruckmann (24, im Hauptberuf Tischler): „Ich habe vorher noch nie gesungen – aber das Adrenalin macht es möglich.“ und seufzt über die durch den Virus geprägten Proben „es war ein seltsames Gefühl – wenn wir etwas anschleppen, ist es gleich aus.“

Auch dies eine Folge der Corona-Pandemie: Zwischen Bühne und Publikum (fast durchweg mit Maske) bleiben vier Meter frei. Foto: Büchsenschütz

Einstimmig heißt es aus dem Ensemble - „wir haben auf vieles verzichtet, uns selbst in Quarantäne begeben, außerhalb der Bühne immer Abstand gehalten“ und sogar auf das „Glückwünschen“ hinter der Bühne verzichtet. Am Anfang habe man auf Distanz geprobt, aber dann sei man zum Wohle des Stückes sich näher gekommen. Man müsse sich vertrauen. Die „Leo-Familie“ habe zusammengehalten.

Das Publikum war sprachlos und man hörte oft nur „Vielen Dank“ - zwei Worte, die ein großartiges Erlebnis, ein Gefühl der Normalität, Unbeschwertheit, Freude ausdrücken sollten. Oder wie sich eine Abonnentin wünschte: „Ich hätte die Jungs gerne geknuddelt – es war so schön.“

So sieht das Konzept aus

Aber dies ließ das professionelle Hygienekonzept nicht zu. Die Abonnenten waren im Vorfeld bereits über die notwendigen Änderungen informiert worden und nur sechs Personen haben sich dagegen entschieden. So kamen 135 Abonnenten. Dies sei ein neuer Rekord. Darunter die Schwelmerin Petra Freyer: „Ich habe im Juni trotz Corona das Abo ganz neu abgeschlossen. Wir haben darauf gewartet – Corona reißt einen runter. Aber uns gefällt es hier einfach.“ Und Neu-Abonnentin Antje Kavacsik aus Wuppertal meinte: „Wenn so etwas kaputt geht, dann haben wir alle nichts davon. Es macht einfach Spaß, in der heutigen Zeit.“

Weiter geht’s mit der Komödie „Kunst“ Auf der Bühne standen neben den beiden Regisseuren Marc Neumeister und Robin Schmale (Co-Regisseur, Choreographie) André Bornhöft und Dylan Lippert-Bruckmann. Verstärkt wurde die Boy-Group durch Sophia Müller-Bienek. Denise Hausmann und Carola Schmidt waren als Regie-Assistentinnen mit dabei. „Machos auf Eis“ wird wieder serviert am 26./29. Oktober oder am 5./6. November. Wer hingegen nur drei Männer sehen möchten: am 18. Oktober (12 Uhr) kommen die TV-Stars Jens Hajek, Rolf Berg und Alexander von der Groeben mit der Komödie „Kunst“. Tickets gibt es online unter www.leo-theater.ruhr, per E-Mail unter tickets@leo-theater.ruhr, im Vorverkauf u.a. bei der Sparkasse und über die Tickethotline, 02336/ 4702440 (Anrufbeantworter).

Marita Schmale, die den ganzen Tag beruflich Maske trägt, brachte es auf den Punkt: „Es ist schön, dass wir trotzt Corona das Theater wieder benutzen dürfen. Damit es so bleiben kann, sollten wir uns auch so benehmen.“ Als Mutter von Regisseur und Darsteller Robin Schmale verriet sie: „Er spielt seit seiner Kindheit Theater – es hat ihm was gefehlt.“

Andreas Winkelsträter begrüßte an diesem Abend jeden persönlich und erklärte jedem die Änderungen: „Wir haben den Saal neu bestuhlt. Die ersten beiden Reihen entfernt, damit wir vier Meter Abstand zur Bühne gewährleisten. Die beiden Blöcke mit drei Meter Abstand gesetzt. So können sich die Zuschauer mit Abstand bewegen.“ Die Zuschauer wurden geteilt und separate Garderoben, Theken und Ausgänge eingeführt. Da sie eine vollständige Nachverfolgbarkeit der personifizierten Karten gewährleisten können, kann jeder Stuhl besetzt werden.

Reaktionen und Stimmen

Dennoch war das Hygienekonzept für einige, die zum allerersten Mal wieder eine Kulturveranstaltung besuchten ungewohnt, so hieß es „Meine Arbeitskollegen sehe ich nicht, aber hier sitzen wir nebeneinander. Mir ist nicht wohl dabei.“

Winkelsträter weiter: „Bei allen anderen Veranstaltungen haben wir uns selbst auf 70 Besucher beschränkt. Aktuell warten wir auf die Installation einer neuen Lüftungsanlage.“ Dann sähe man weiter, wie sich die aktuelle Gesamtlage entwickeln würde. Neumeister scherzte über das Publikum, das größtenteils die Masken aufbehielt: „Kommen Sie alle von einem Überfall?“ und Robin Schmale stellte erleichtert fest: „Ich spiele lieber vor einem Masken-Publikum als vor einem leeren Saal.“ Es habe sich sehr gut angefühlt. Man hätte sich zwar versucht anders zu beschäftigen, aber es habe im ganzen Körper gekribbelt „ich will auf die Bühne.“

Anstatt sich im Foyer vom Publikum zu verabschieden, blieb das Team auf der Bühne und beantwortete die Fragen des Publikums. Anstelle des Buffets gab es eine Lunchbox zum Mitnehmen.