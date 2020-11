Das sogenannte Kesselhaus, der denkmalgeschützte Teil der ehemaligen Brauerei. Die Stadt will nun mit den Bürgern über die Zukunft des Gebäudes sprechen..

µInnenstadt Schwelm: Was soll mit dem alten Kesselhaus geschehen?

Schwelm. Was soll mit dem alten Kesselhaus in der Innenstadt von Schwelm geschehen? Die Stadt will jetzt die Meinungen von Bürgern hören.

Derzeit baut die Stadt Schwelm das Kulturzentrum, und in Kürze beginnen die Arbeiten am neuen Rathaus. Zu dem von der Stadt 2017 erworbenen Grundstück der ehemaligen Brauerei gehört auch das ehemalige Kesselhaus, das einer neuen Nutzung zugeführt werden soll. Wie die „Zukunft des Schwelmer Kesselhauses“ aussehen könnte, das möchte die Stadt Schwelm gerne von den Schwelmern selbst wissen.

Digitaler Bürgerdialog am 3. Dezember

Und da sie wegen der Corona-Pandemie nicht ins Rathaus einladen kann, bittet sie interessierte Bürger um Teilnahme am „Digitalen Bürgerdialog“, der am 3. Dezember ab 18 stattfindet.

Das Format wurde von der Bertelsmann-Stiftung entwickelt. Es befördert – auch und gerade in der Corona-Pandemie - den Austausch und trägt dazu bei, Teilhabe kreativ umzusetzen. Für Bürgermeister Stephan Langhard steht fest: „Ein wichtiges Schwelmer Thema wie die ,Zukunft des Kesselhauses‘ kann auf diese Weise gemeinsam angegangen werden“.

75 interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich innerhalb einer zweistündigen Videokonferenz und zusammen mit städtischen Team aus den Bereichen Innenstadtentwicklung, Denkmalschutz, Immobilienmanagement, Wirtschaftsförderung, Kultur und Veranstaltungen in moderierten Kleingruppen Gedanken über künftige Nutzungsmöglichkeiten für das Kesselhaus machen.

Die Stadtverwaltung hatte - um eine vielfältige Bandbreite an Meinungen und Erfahrungen zu bündeln und um absolute Chancengleichheit zu gewährleisten – vorab 1500 Schwelmer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und schriftlich um Teilnahme gebeten. Aber auch ohne städtisches Anschreiben können Schwelmer Bürger sich bewerben. Anmeldungen bitte umgehend an die Stadtverwaltung Schwelm, zu Händen, Frau van Velzen, Hauptstraße 14, 58339 Schwelm, oder an buergerbeteiligung@schwelm.de richten.

Digitaler Bürgerdialog: So funktioniert es

Für die Teilnahme benötigen die Bürger/innen eine stabile Internetverbindung und einen Computer/Laptop mit einer Kamera und einem Mikrofon. Nach erfolgter Anmeldung versorgt die Stadtverwaltung die Teilnehmer bis zum 27. November 2020 mit allen notwendigen Informationen zum Kesselhaus und zum einwandfreien Ablauf des Digitalen Bürgerdialogs. Wer Themenwünsche in Bezug auf das Schwelmer Kesselhaus und dessen Zukunft hat, kann diese bei der Anmeldung mitangeben.

Die Stadt Schwelm freut sich auf einen spannenden Dialog und hofft auf eine rege Beteiligung. Für Schwelms Bürgermeister, der großen Wert auf die Meinung der Schwelmer zu Themen legt, die die Stadt bewegen, ist das Online-Verfahren ein erster Schritt zu weiteren Formen der Bürgerbeteiligung.