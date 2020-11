Schwelm: Vermeintliche Autodiebe ertappt – Hinweise benötigt

Mutmaßliche Autodiebe sind in Schwelm auf frischer Tat ertappt worden. Die Verdächtigen konnte fließen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Schwelm. Ein Wachdienst-Mitarbeiter ertappt mehrere mutmaßliche Autodiebe in Schwelm. Die Verdächtigen entkamen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Wachdienst-Mitarbeiter hat am Montag gegen 23.20 Uhr ein Fahrzeug auf einem Firmengelände an der Eisenwerkstraße in Schwelm beobachtet. Als die Insassen den Mitarbeiter sahen, verließen drei Personen fluchtartig den Skoda Fabia und ließen das Fahrzeug zurück. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Skoda vermutlich bei einer im Industriegelände ansässigen Firma gestohlen. Als die Firma von den eingesetzten Beamten weiter kontrolliert wurde, stellten sie fest, dass die Tür der Werkstatt aufgehebelt worden war und insgesamt zehn Fahrzeuge darin beschädigt worden waren, indem unter anderem die Scheiben eingeschlagen wurden. Die Personengruppe beschreibt der Wachmann wie folgt:

männlich

ca. zwischen 20-26 Jahren

dunkel gekleidet

deutsche Sprache ohne erkennbaren Dialekt

Eine Person trug weiße Turnschuhe

Eine andere eine weiße Kappe

Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.