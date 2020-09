Schwelm: Verbesserungen erwünscht am Spielplatz Blücherplatz

Schwelm. Gibt es am Spielplatz Blücherplatz in Schwelm zuwenig Bäume? Bei einer Gesprächsrunde kamen noch andere Dinge zur Sprache.

Vor einigen Tagen wurde in der Facebook Gruppe „Netzwerk Schwelm“ eine angeregte Diskussion über den Spielplatz am Blücherplatz geführt. Bei den vorherrschenden Temperaturen sei die Beschattung für Kinder und Eltern, auf dem ansonsten sehr gelungenen Spielplatz zu gering. Detlef Wapenhans der sich seinerzeit im Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Schwelm stark für den ersten integrativen Spielplatz in Schwelm eingesetzt hatte, bot den Beschwerdeführern seine Unterstützung in den Fragen an und organisierte eine Gesprächsrunde vor Ort. Mitglieder des Beirates für Menschen mit Behinderung, die an der Gestaltung des Spielplatzes beteilig waren, so wie die TBS und Vertreter des Jugendamtes sprachen mit den Eltern vor Ort. Es wurden ganz unkompliziert einige Lösungen besprochen, deren Umsetzung zeitnah erfolgen soll. Mehr Bänke, Halterungen für Sonnenschirme, für Rollstuhlfahrer erreichbare Matschtische, sowie Behindertenparkplätze stehen auf der Wunschliste.

Am Ende freuten sich die Anwesenden über das gemeinsame Gespräch. Detlef Wapenhans fasste es so zusammen: „Es ist schön zu sehen wieunkompliziert Lösungen erreicht werden können.“