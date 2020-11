Schwelm und Gevelsberg: So sieht die neue Maskenpflicht aus

Schwelm/Gevelsberg. Schutz in Coronazeiten: Die Maskenpflicht in Bereichen von Schwelm und Gevelsberg wurde geändert.

Seit Mittwoch, 18. November, gilt im Ennepe-Ruhr-Kreis eine neue Allgemeinverfügung. In Zusammenarbeit mit den Städten hat der Kreis neu definiert, wann und in welchen Bereichen unter freiem Himmel eine Alltagsmaske getragen werden muss.

Corona in Schwelm und Gevelsberg: Maskenpflicht wird angepasst

Für manche Orte ist die bislang geltende Maskenpflicht wieder aufgehoben worden, weil eine genaue Überprüfung der Städte ergeben hat, dass dort Mindestabstände eingehalten werden können. In anderen Bereichen ist die Maskenpflicht jetzt nur noch auf solche Wochentage und Zeiten beschränkt, an denen tatsächlich mit einer größeren Anzahl von Menschen zu rechnen ist.

Betroffen sind Fußgängerzonen, Plätze und Straßenzüge in Gevelsberg, Hattingen, Schwelm und Witten.

Neu in Schwelm ist eine zeitliche Begrenzung der Maskenpflicht in den betroffenen Straßenzügen und auf den Plätzen. Musste der Mund-Nasen-Schutz dort bisher rund um die Uhr getragen werden, gilt dies ab sofort montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr sowie samstags von 8 bis 15 Uhr. Die Maskenpflicht ist ausgeschildert und gilt an folgenden Plätzen und Straßenzügen: Fußgängerzone Schwelm: Hauptstraße 26 (Nostalgiezone) bis 80 (Einmündung Drosselstraße); Bahnhofstraße 1 bis 4; Kirchstraße 1 bis 21/24 (Einmündung Südstraße); Untermauerstraße 15 (Einmündung Bahnhofstraße) bis 31 (einschließlich Brauereigasse); Bürgerplatz; Märkischer Platz; Schulstraße 1 (Hauptstraße bis Untermauerstraße), Casinostraße.

Auch in Gevelsberg wurde die Rund-um-die-Uhr-Regelung durch eine zeitlich begrenzte Maskenpflicht ersetzt. Mund-Nasen-Schutz ist ab sofort werktags von 7 bis 19 Uhr zu tragen, und zwar an folgenden Orten: Mittelstraße, Vendômer Platz, Rheinische Straße (von Einmündung Wittener Straße bis Zentraler Omnibusbahnhof), Wittener Straße (von Einmündung Rheinische Straße bis Einmündung Geerstraße sowie Fußweg zwischen Wittener Straße 42/Königsburg), Hauptbahnhof und Wittener Straße gegenüber 55/57; Am Hofe (einschließlich Verbindungsweg zum Ochsenkamp Höhe Nr. 85 und Zuwegung zum Sportplatz unterhalb der Sporthalle West) sowie Ochsenkamp (vor der Einmündung Am Hofe bis zum Wendehammer und Parkplatz Gymnasium).

Die Allgemeinverfügung vom 17. November ist nachzulesen unter www.enkreis.de