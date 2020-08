Schwelm: Unbekannte schlagen im Park auf drei Männer ein

Schwelm. Unbekannte haben in einem Park in Schwelm drei Männer angepöbelt, angegriffen und geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Unbekannte haben am Samstag gegen 17 Uhr im „Blücher-Park“ an der Bahnhofstraße drei Männer (36, 33, 33) an einer Parkbank angegriffen.

Als der 36-jährige Schwelmer und ein 33-jähriger Begleiter aufstanden, wurden sie nach vorherigen Pöbeleien direkt durch die Unbekannten angegriffen. Nachdem die Opfer mehrere Schläge einstecken mussten, entfernten sich die Angreifer in Richtung Bahnhof. Die Personen werden so beschrieben: Eine Person soll etwa 24 Jahre alt gewesen sein und auffällig nach innen geschielt haben. Die zweite Person soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und soll einen blauen Trainingsanzug getragen haben. Die dritte Person soll lediglich gepöbelt haben. Dieser Mann soll etwa 17 Jahre alt gewesen sein und ein schwarzes Cappy getragen haben.

Der 36-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht. Der dritte Begleiter blieb unverletzt, er wurde nicht angegriffen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. unter 02333-91664000.