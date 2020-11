Schwelm: Über Youtube zur edlen Einrichtung gelangt

Nur gucken, nicht anfassen. Wer das zu einem Kunden im Möbelhandel sagt, kann sich von seinem Geschäft gleich verabschieden. Was aber, wenn selbst Gucken nicht mehr möglich ist? Vor genau dieser Situation stand das Einrichtungshaus Hüls in Schwelm zu Beginn des Corona-Lockdowns. Von heute auf morgen durfte niemand mehr die exklusiven Ausstellungsräume an der Bahnhofstraße betreten. Der Edel-Einrichter hat aus der Not eine Tugend gemacht und in den Sozialen Netzwerken eine Lösung gefunden, die das Potenzial hat, Kundenbindung und Verkauf des Unternehmens nachhaltig zu verändern.

Schöne neue Arbeitswelt: Edles für Wohnung, Büro und Geschäft

Wer zeitlos-klassisches Interieur vom Feinsten sucht, ist bei Hüls an der richtigen Adresse. Ob Rolf Benz oder USM, ob Thonet oder KFF, ob Vitra oder Cor, die Marken, die das Einrichtungshaus vertreibt (Motto: Qualität aus Prinzip) lesen sich wie das A-Z des guten Geschmacks. Kunden aus Nah und Fern kommen in das Stammhaus nach Schwelm, um sich von Qualität und Funktionalität der hochwertigen Stücke hautnah zu überzeugen. Individuelle Beratung und die Umsetzung einzigartiger Wohnkonzepte sind das Markenzeichen von Geschäftsführer Martin Siepmann und seinem Team. Bei Hüls gibt’s Edles für Wohnung, Büro und Geschäft.

Hüls ist auch erste Adresse, wenn es um edles Kücheninterieur geht. Foto: Gruber

Und dann kam Corona. „Wir hatten gerade unsere Gartenausstellung zur Saison fertig, da kam das Ordnungsamt und sagte: Sie schließen jetzt“, erinnert sich Martin Siepmann an jenen Tag, der alles veränderte. Von einem Moment auf den anderen fiel weg, was bei dem Geschäft mit hochwertiger Einrichtung den Unterschied ausmacht. Schön aussehende Möbel gibt es schließlich viele. Die können sich Kunden jederzeit im Internet ansehen und bestellen. Gute Qualität muss man aber erleben. Das Material zu fühlen, zu spüren und zu sehen, wie es verarbeitet ist, die besonderen Funktionen eines Möbelstückes persönlich vorgeführt zu bekommen oder sich mit einem besonderen Wunsch ans Personal wenden zu können, das dann gemeinsam mit dem Kunden eine eigens auf ihn zugeschnittene Einrichtungslösung findet – all dies zeichnet Hüls seit Jahren aus und war auf einem Schlag nicht mehr möglich. „Da standen wir plötzlich vor der Frage: Wie machen wir es jetzt“, sagt Martin Siepmann, dessen Geschäft, wie er sagt, „Face-to-Face“ ist, also vom direkten Kundenkontakt lebt.

Reichweite durch Soziale Netzwerke verdoppelt Geschäftsführer Martin Siepmann geht davon aus, dass sich die Reichweite bei den Kunden durch das neue Engagement in den Sozialen Netzwerken verdoppelt hat. Doppelt so viele Menschen wie in der Vor-Corona-Zeit schauen sich jetzt die Angebote von Hüls an. Das Stammhaus in Schwelm inklusive der Nebengebäude hat eine Ausstellungsfläche von 3200 Quadratmetern. Hinzu kommen 550 Quadratmeter Fläche in einem Zelt für die saisonale Gartenausstellung.

„Wenn der Kunde nicht mehr zu uns kommen kann, müssen wir eine Lösung finden, wie wir zum Kunden kommen“, gibt Mirnesa Omerovic vom Hüls-Marketing die Herausforderung wieder, vor der das Unternehmen Mitte März stand. Es war die Geburtsstunde der virtuellen Ausstellung.

Schöne neue Arbeitswelt: Corona befeuert neue Marketing-Ausrichtung

„Wir hatten angefangen, jeden Artikel unserer Gartenausstellung zu filmen und zu fotografieren“, erklärt Mirnesa Omerovic. Klar, gebe es Herstellerfotos, die man auch hätte zeigen könne. Das Einrichtungshaus macht dies auch auf seiner Homepage so. Das sei aber das übliche Marketing. „Wir haben stattdessen lieber so gefilmt und von den Artikeln das gezeigt, was aus unserer Sicht wichtig ist“, fährt Mirnesa Omerovic fort. Das sei zwar kein professioneller Werbeclip, dafür aber authentisch. „Über Qualität muss man bei Hüls ja nicht sprechen. Die ist handverlesen, und das wissen die Kunden“, sagt Martin Siepmann. „Wir haben nichts geschönt, das hat der Endverbraucher verstanden.“

Mit Hilfe der beiden Gevelsberger Werbeagenturen, mit denen Hüls zusammenarbeitet – Webtive und Kieselstein Konzept – wurden die Bilder und Videos zusammengefügt und anschließend in die Sozialen Netzwerke eingestellt. „Sobald wieder was fertig war, haben wir es auf unsere Facebook-Seite, bei Instagram und in unseren Youtube-Kanal hochgeladen.“ Den Youtube-Kanal hatte Hüls schon vor Corona, allerdings war dort bis dahin nicht viel zu sehen. Inzwischen gibt es Clips auch aus allen anderen Ausstellungsbereichen.

Mit einer virtuellen Gartenausstellung fängt alles an

„Die Resonanz auf unsere virtuelle Gartenausstellung war sehr gut“, erklärt Geschäftsführer Martin Siepmann. „Viele Kunden mussten wegen Corona zuhause bleiben und haben sich dann gesagt: Wenn schon nicht verreisen, dann in die Gartenmöbel investieren.“ Es seien viele Anfragen aus allen Teilen der Republik eingegangen.

Ein Ausschnitt aus der Hüls-Präsentation bei Youtube. Foto: Gruber

Das Interesse war geweckt. Bei Hüls gingen zig Anrufe und E-Mails ein. Kunden fragten nach, ob sie noch weitere Eindrücke von den Ausstellungsstücken bekommen könnten. Die Hüls-Berater schnappten sich daraufhin das Handy, schalteten Kunden per Facetime live dazu und boten virtuelle Führungen an.

Es geht auch andersherum. „Wir hatten am Samstag eine Frau, die sich neu einrichten möchte. Sie hatte uns angerufen und ist mit ihrem Handy durch die Wohnung gegangen, während wir zugeschaltet waren“, erzählt Martin Siepmann. Auch dieser Kundin wird geholfen werden.

„Wir wurden ins kalte Wasser geschmissen und haben Schwimmen gelernt“, sagt der Geschäftsführer. Vor Corona sei man in den Sozialen Netzwerken nur halbherzig unterwegs gewesen. „Dann mussten wir es mit ganzer Kraft machen, und das hat das Team hervorragend hinbekommen“, spricht der Chef ein dickes Lob an seine Mitarbeiter aus.

Der direkte Kundenkontakt bleibt weiter oberstes Ziel. Die neue Erfahrung macht Hüls aber Mut. „Uns wurde gezeigt, wie wichtig die Sozialen Netzwerke sind“, sagt Martin Siepmann. Das Einrichtungshaus werde in Zukunft dort verstärkt aktiv sein, gibt der Geschäftsführer die Richtung vor.