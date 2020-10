Schwelm: Taschendiebin beißt zu und demoliert Ladentür

Schwelm. Eine Taschendiebin hat in Schwelm eine Zeugin gebissen, die sie bei der Tat beobachtet und verfolgt hat. Das war aber längst noch nicht alles.

Eine Taschendiebin hat in Schwelm eine Zeugin gebissen und dabei verletzt. Am Montag gegen 15.30 Uhr versuchte eine 32-jährige Steinbergerin in einem Geschäft an der Uhlandstraße, eine Geldbörse aus einem Rollator zu entwenden. Eine 32-jährige Hagenerin bemerkte dies und verfolgte die flüchtende Täterin bis in den benachbarten Laden. Als sie versuchte sie festzuhalten, biss die Steinbergerin sie in den Arm und verletzte sie so leicht. An der Flucht gehindert beschädigte die Täterin dann noch eine Tür, bevor sie von hinzugerufenen Polizeibeamten zur Wache gebracht wurde.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde sie entlassen.