Schwelm: Stadt zieht Lehre aus Wahlhelfer-Ausfall

Der zum Teil sehr kurzfristige Ausfall von 43 Wahlhelfern hat die Durchführung der Stichwahl am vergangenen Sonntag ernsthaft gefährdet.

Für das Wahlbüro der Stadt Schwelm, das für Organisation und Durchführung der Stimmabgabe zuständig ist, war dies eine äußerst bittere Erfahrung, was nicht noch einmal passieren darf. Zur Bundestagswahl im nächsten Jahr wird sich einiges ändern.

Dies kündigte Sybille Liebscher, Leiterin des Wahlbüros am Dienstag im Anschluss an den Wahlausschuss an, in dem es darum ging, das Ergebnis der Bürgermeisterstichwahl vom vergangenen Sonntag offiziell festzustellen. Dazu später mehr.

Weitere Ausfälle hätte es nicht geben dürfen

Schon am Sonntag hatte Sybille Liebscher davon berichtet, wie knapp es war, nur Stunden vor der Wahl noch Ersatz für die kurzfristigen Wahlhelfer-Ausfälle zu beschaffen. Der Aufruf in den Sozialen Medien, nochmaliges Nachfragen in Reihen der Politik und unter den Kollegen in der Stadtverwaltung waren letztlich von Erfolg gekrönt. Doch es war sehr knapp. Wie knapp, geht aus den Ausführungen von Sybille Liebscher von Dienstag hervor. „Wir hatten am Sonntag gerade mal so viele Wahlhelfer zusammen, wie vom Gesetz her mindestens nötig.“ Das seien fünf Helfer pro Wahllokal. Wäre am Sonntag auch nur einer von ihnen erkrankt oder sonst wie ausgefallen, hätte dies zu erheblichen Problemen geführt, wie Sybille Liebscher erklärte. Also nicht nur im unmittelbaren Vorfeld der Stichwahl stand die Durchführung auf wackeligen Füßen, sondern auch noch währenddessen. Für das Wahlteam der Stadt war das mehrere Tage Stress pur, zusätzlich zur üblichen Anspannung, die mit der Vorbereitung und Durchführung einer solchen Wahl ohnehin verbunden ist.

Einigermaßen in Normalmodus sei sie erst wieder gelangt, als um 18 Uhr die Wahllokale schlossen und mit der Auszählung begonnen werden konnte, berichtet Sybille Liebscher. Dass in zwei Briefwahlbezirken noch einmal neu ausgezählt werden musste, was das Warten aufs Wahlergebnis am Abend erheblich verzögerte, gerät da fast zur Nebensache. Wer die Auszählung online auf der Homepage der Stadt Schwelm mitverfolgt hat, wird es mitbekommen haben. Übrigens: 38 der 40 Stimmbezirke waren deutlich schneller ausgezählt, als vom „Votemanager“ angezeigt. Die Zahlen waren ins System eingegeben, wurden aber nicht angezeigt, so das Wahlamt.

Stadt kann Bürger auch zur Wahlhilfe verpflichten

Wahlhelfer-Ausfälle wie dieses Mal möchte das Wahlbüro nie mehr erleben. Gut die Hälfte war auf Krankheit und Corona (Quarantäne-Vorgaben nach Rückkehr aus Risikogebieten) zurückzuführen. Dafür hat Sybille Liebscher volles Verständnis. Sauer stoßen ihr jedoch die Ausfälle auf, bei denen private oder andere Gründe aufgeführt wurden. Das seien so um die 20 gewesen. Einige hätten angeführt, am Stichwahltag keine Zeit zu haben, andere wollten gar nicht gewusst haben, dass es auch eine Stichwahl geben kann. Verständnis dafür hat das Wahlbüro nicht. Erst recht nicht, wenn den Leuten das erst kurz vor dem Stichwahltermin einfällt, was mehrfach vorgekommen sein soll. Sybille Liebscher erinnert daran, dass das Engagement als Wahlhelfer eine verbindliche Aufgabe ist – zu der Bürger übrigens verpflichtet werden können, wie es auch bei Schöffen der Fall ist.

Sanktionen brauchen die, die für ihre Absage keinen triftigen Grund anführten, nicht zu befürchten. „Das wollen wir nicht“, stellte Sybille Liebscher klar. Die Stadt Schwelm setze vielmehr weiter auf das freiwillige Engagement aus der Bürgerschaft. Einfach so weitermachen wird das Wahlbüro allerdings auch nicht und zieht seine Lehren aus der bitteren Erfahrung. „Zur Bundestagswahl im nächsten Jahr werden wir offensiver auf die Öffentlichkeit zugehen und deutlich mehr Bürger ansprechen als bisher“, sagt Sybille Liebscher.

Wahlausschuss stimmt zu

Zurück zum Wahlausschuss am Dienstag: Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock trug dem Gremium das Wahlergebnis der Bürgermeister-Stichwahl vom 27. September vor, wonach Stephan Langhard (parteilos für die SPD) auf 4245 Stimmen und Philipp Beckmann (FDP) auf 3863 Stimmen kommt.

Mit der Zustimmung des Gremiums ist das Ergebnis nun offiziell. Es gilt eine vierwöchige Einspruchsfrist. Im Amt vereidigt wird Stephan Langhard als neuer Bürgermeister von Schwelm in der Ratssitzung am 5. November.