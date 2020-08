Schwelm: Smithy spielt beim dritten Picknick im Park

Smithy bei einem Unplugged-Konzert im Jahr 2018 in Schwelmebad. So ähnlich könnte der Gig im Brunnenpark auch ablaufen.

Schwelm. Smithy spielt bei der dritten Auflage von Picknick im Park. Noch gibt es Karten für die beliebte Konzertreihe im Brunnenpark.

Nach zwei ausverkauften Veranstaltungen geht die Reihe „Picknick im Park“ am Samstag, 29. August, in die dritte Runde. Unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen CoronaSchVO wurde im Parkhotel Fritz am Brunnen eine Symbiose zwischen Livemusik von lokalen Musikern und einer gemütlichen Picknick-Atmosphäre geschaffen.

Beim dritten Picknick im Park steht die beliebte Coverband Smithy mit einem Unplugged-Programm auf der Bühne. Die Klassiker aus ihren Sets und auch neue Nummern gibt es dann im Akustik-Gewand und ganz nah am Publikum.

Die Zuschauer sitzen während des Konzertes auf dafür vorbereiteten Picknickdecken, welche auf dem Veranstaltungsgelände mit Sitznummern platziert wurden. Die Karten müssen deshalb im Vorfeld der Veranstaltung abgeholt werden.

Die letzten limitierten Karten können täglich von 8 bis 22 Uhr an der Rezeption vom Fritz erworben werden. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro. Einlass ist um 17 Uhr und musikalischer Beginn um 19 Uhr.