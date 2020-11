Schwelm: Sie prägte die Geschichte der Stadtbücherei

Schwelm. Sie hat die Bibliotheksgeschichte von Schwelm maßgeblich mitgeschrieben. Nun wechselt Kornelia Wilberg in den Ruhestand.

Eigentlich wollte Kornelia Wilberg, die am Dienstag nach 40 Jahren Dienst in der Schwelmer Stadtverwaltung offiziell in die Rente verabschiedet wurde, einen ganz anderen Beruf ergreifen, sie wollte Archäologin werden. „Doch dann sagte jemand zu mir: Du bist doch immer in der Bücherei, probier‘ das doch mal aus!“

Der gut gemeinte Rat war Gold wert, und nach dem Abitur studierte die junge Frau aus Essen Bibliothekswissenschaften. In der hiesigen Stadtbücherei wurde 1980 eine Stelle frei, und da Kornelia Wilberg Schwelm von einem Schulausflug her kannte und es ihr gefiel, bewarb sie sich und wurde eingestellt.

Für Schwelm als Lebensort haben sie und ihr Mann sich dann bewusst entschieden, nachdem auch ihr Mann als Lehrer eine Stelle am Märkischen Gymnasium gefunden hatte. In Schwelm sind auch die Töchter aufgewachsen, die jetzt 33 und 36 Jahre alt sind und als Lehrerin bzw. Maschinenbauingenieurin arbeiten.

Doch zurück ins Jahr 1980, als Kornelia Wilberg die Arbeit in der Stadtbücherei aufnahm, die sich damals noch in einem ehemaligen Schulgebäude in der Schulstraße befand und von Wilbert Wigge geleitet wurde. Älteren Schwelmern ist das Flair der früheren Stadtbücherei noch sehr vertraut.

Am 1. Oktober 1996 übernahm Kornelia Wilberg die Leitung der Einrichtung, die zunächst noch vollständig auf die Ausleihe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen setzte. Doch dann kamen allmählich die ersten neuen Medien auf den Markt, und man erinnert sich noch an Debatten im Kulturausschuss darüber, dass zum Angebot einer modernen Stadtbücherei z.B. auch Kassetten zum Abhören gehören müssten.

Die Kassetten kamen, und es kam noch etwas anderes, nämlich ein neuer Standort für die Stadtbücherei. Denn im Gebäude an der Schulstraße hatte sich ein spezieller Schwamm eingenistet, der letztlich zum Abbruch des Hauses führte. 2004 bezog die Stadtbücherei ihr neues angemietetes Domizil an der Hauptstraße 9. Zeitgemäß wurden zusätzliche elektronische Medienangebote aufgenommen und schon lange ist Schwelm Mitglied der „Onleihe Ruhr“.

Lesen kann ein stilles Vergnügen, aber auch ein öffentliches Ereignis sein, das weiß Kornelia Wilberg, die Literatur gerne in die Öffentlichkeit getragen hat: „Das Buch muss zu den Menschen!“ Sie ist dem zur Mitte der 90er Jahre gegründeten Förderverein Stadtbücherei sehr dankbar, der hier wichtige Arbeit leistet. „Jedes einzelne Mitglied ist auch wieder Multiplikator, begeistert Bekannte, Freunde und Nachbarn fürs Lesen“. Man kann kaum überblicken, zu wie vielen unterhaltsamen und informativen Veranstaltungen Stadtbücherei und Förderverein im Laufe der Jahre gemeinsam eingeladen haben, darunter unvergessliche Themenabende, die viele Bürger fesseln.

Sie bleibt der Stadtbücherei ehrenamtlich weiter erhalten Kornelia Wilberg hat an der Ruhr-Universität Bochum Slavistik, Osteuropäische Geschichte, Film- und Fernsehwissenschaften studiert und ist Magister Artium. Zudem hat Kornelia Wilberg an der Fachhochschule Köln das Zusatzstudium MLIS (Master of Library and Information Science) absolviert. In ihrem Ruhestand wird Kornelia Wilberg der Stadtbücherei Schwelm nicht verloren gehen, sondern als ehrenamtlich tätige Bürgerin erhalten bleiben .

Eng kooperiert die Stadtbücherei auch mit dem Lesekreis der Evangelischen Erwachsenenbildung, und gemeinsam bespricht man mit interessierten Bürgern Bücher vom populären Schmöker bis zur Weltliteratur.

Schwelms Stadtbücherei hat sich immer intensiv auch um den Lesenachwuchs gekümmert und richtet jedes Jahr den beliebten Leseclub aus. Für Senioren in Altenheimen gibt es ein Vorleseangebot. Und nicht vergessen darf man auch das Engagement der Stadtbücherei zum Heimatfest mit der sehr erfolgreichen Bergischen Kaffeetafel am Heimatfestsonntag.

Kornelia Wilberg könnte ein Buch mit vielen Kapiteln über ihre 40 Jahre in der Stadtbücherei schreiben. Dazu zählt auch die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Sprockhövel, in deren Stadtbücherei sie viele Jahre lang zweimal in der Woche tätig war.

Im Übrigen ist der Beruf der Büchereileiterin nicht von jener Art, dass das eigene Lesen breiten Raum einnehmen könnte. „Das gibt es nur bei Lektoren“, lacht die Expertin, die natürlich auch viel Verwaltungsarbeit rund um die Bibliothek leistet. „In meinem Beruf muss man Menschen für das Lesen begeistern und sich auch von den Lesewünschen der Bürger anregen lassen. Information ist alles!“

Mit Blick auf den Umzug in die Hauptstraße und den nicht mehr fernen Umzug in das im Bau befindliche Kulturzentrum in der Stadtmitte stellt sie fest: „Neue Bücher zu bestellen ist einfacher als sich von altem Lesegut zu trennen“.

Den Einzug der Stadtbücherei im Mai 2022 in das Kulturzentrum in der Römerstraße erlebt Kornelia Wilberg nicht mehr in ihrer aktiven Dienstzeit; intensiv mit vorbereitet hat sie die Planungen gleichwohl sehr, so z.B. mit einem überzeugenden Bibliothekskonzept, das vom Land gefördert wird. „Ich freue mich, dass unsere Stadtbücherei, die im Jahr des Umzugs 150 Jahre alt wird, zum ersten Mal ein eigenes Domizil bekommt“, sagt die Fachfrau, die viele Moden im Bibliothekswesen hat kommen und gehen sehen. Ein Ende des gedruckten Buches dämmert ihrer Meinung nach nicht herauf, doch räumt sie ein, dass der Einzug der elektronischen Medien durchaus ein Nutzerbedürfnis befriedigt.

Sehr flexibel hat sie mit ihren Mitarbeitern auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie reagiert. Während der Schließung im Frühjahr wurde zunächst ein Abholservice eingerichtet und dann die wieder zugelassene Öffnung nach Coronaregeln organisiert. Die Aufenthaltsqualität, die immer ein wichtiges Charakteristikum der Stadtbücherei Schwelm war und es auch im neuen Kulturzentrum wieder sein wird, kann zum Bedauern der Büchereileiterin aktuell natürlich nicht geboten werden.

Literatur auch in der Freizeit

In der nun vor ihr liegenden Zeit möchte Kornelia Wilberg mit ihrem Mann gerne Wandern und Radfahren. Sie möchte einen Nähkurs besuchen und wird natürlich immer gerne lesen. Welche Literatur ihr besonders gefällt? „Das hängt von den Umständen ab. Wenn ich wenig Zeit habe, lese ich gerne Krimis. Ansonsten Sachbücher und Biographien“.

Bücher, die tiefen Eindruck auf sie gemacht haben und sie bis heute beschäftigen, sind u.a. Werke von Jorge Semprún, José Saramagos „Die Stadt der Blinden“ und Anna Seghers „Das siebte Kreuz“. Kornelia Wilbergs Nachfolgerin wird Jasmin Arnold, die sich schon sehr gut in Schwelm eingearbeitet hat.