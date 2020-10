Schwelm: Rathaus-Bau kommt auf den Prüfstand

Alles kommt auf den Prüfstand, hatte Schwelms neuer Bürgermeister Stephan Langhard im Wahlkampf versprochen und damit Hoffnung geweckt bei jenen, für die der Rathaus-Neubau auf der Brauerei-Brache ein rotes Tuch ist und die dem Vorhaben kritisch gegenüberstehen. Was genau ist jetzt aber eigentlich geplant? Und welche Folgen hätte das?

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch in dieser Woche wird Stephan Langhard, der am 5. November im Rat der Stadt Schwelm als Nachfolger von Gabriele Grollmann-Mock ins Amt vereidigt wird, im Rathaus die ersten Arbeitsgespräche in Vorbereitung auf seine kommenden Aufgaben führen. Die ersten Zusammentreffen im Rathaus in der Woche nach der Stichwahl galten mehr einer grundlegenden Absprache mit seiner Vorgängerin, mit ihrem Stellvertreter Ralf Schweinsberg und mit Kämmerin Marion Mollenkott, was den Ablauf der Amtsübernahme betrifft. Nun wird es ernst.

Wahlversprechen wird umgesetzt

Langhard hält im Gespräch mit unserer Redaktion an seiner Ankündigung einer Neubewertung auch des Rathaus-Neubaus auf der Brauerei-Brache fest. Dieses sei ein Wahlversprechen, dass er jetzt umsetze.

Als Außenstehender könne er unvoreingenommen an die Bewertung der bisherigen Planung herangehen, betont er noch einmal. Für ihn persönlich stelle sich dabei unter anderem auch die Frage des Standortes und der Größe des neuen Rathauses, wobei er allem voranstellt, dass die aktuelle räumliche Unterbringung der Stadtverwaltung nicht akzeptabel sei und dringend verbessert werden müsse.

Antworten auf Fragen, die sich bei einer Neubewertung stellen, erhofft Langhard sich unter anderem von den Fachbereichsleitungen der Schwelmer Stadtverwaltung, mit denen er in den nächsten Wochen in einen intensiven Austausch treten werde. Dabei seien für ihn insbesondere zwei Fragen von zentraler Bedeutung, erklärte Stephan Langhard: Zum einen, was der Rathaus-Neubau für die kommenden wichtigen Groß-Projekte in Schwelm (Feuerwache, Schulertüchtigung etc.) bedeutet und wie sich alles in den nächsten Jahren im städtischen Haushalt darstellen lässt. Zum anderen, welche Erkenntnisse aus den Erfahrungen der Corona-Zeit gezogen werden können. Hat sich der Raumbedarf unter Homeoffice-Bedingungen womöglich geändert? Hat das eventuell auch Auswirkungen auf den Parkraum? „Es gibt so viele offene Fragen“, sagt Stephan Langhard. Es sei sein fester Plan, gemeinsam mit den Fachleuten im Rathaus die passenden Antworten darauf zu finden.

Schwelms nächster Bürgermeister betont, ergebnisoffen an die Sache heranzugehen. Sollte am Ende herauskommen, an den Rathaus-Plänen besser nicht zu rütteln, dann sei das so. Stephan Langhard ist aber anzuhören, dass er sich Anpassungen und Optimierungen gut vorstellen kann. „Am Ende entscheidet natürlich die Politik, auch ein Bürgermeister hat nur eine Stimme.“

Viel Zeit für die Neubewertung wird nicht bleiben. Die konstituierende Sitzung des neuen Schwelmer Rates ist am 5. November. In der Woche darauf, am 12. November, kommt das Kommunalparlament zur ersten Arbeitssitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht eine wichtige Etappe für den Rathaus-Neubau

Es geht um die Vergabe wichtiger Aufträge für den Rathaus-Bau, wie Beigeordneter Ralf Schweinsberg im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte. 70 Prozent des Auftragsvolumens für Erdarbeiten, Rohbau, Fördertechnik etc. stünden zur Vergabe-Entscheidung. Auf dieses große Paket habe sich die Mehrheit der Politik festgelegt, um Planungssicherheit bei den Kosten zu haben, so Schweinsberg.

Kommt es am 12. November nicht zur Vergabe, müssten die Leistungen für rund zehn Gewerke neu ausgeschrieben werden. Der Rathaus-Neubau, so wie er jetzt geplant ist, wäre um Monate nach hinten geworfen.