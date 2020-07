Schwelm: Online identifizieren bei der Arbeitsagentur

Die Bundesagentur für Arbeit bietet befristet bis zum 30. September 2020 das „Selfie-Ident-Verfahren“ für ihre Kunden an

Schwelm. Wer wegen Corona in der Arbeitsagentur nicht persönlich vorbeikommen kann, kann sich ab sofort online identifizieren.

Ab sofort können sich Kunden der Arbeitsagentur, die ihre Arbeitslosmeldung in der Corona-Zeit nicht persönlich vornehmen konnten, online identifizieren. Dies ersetzt einen persönlichen Termin in der Agentur.

Normalerweise ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass man sich persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden muss, um den Anspruch auf Arbeitslosengeldgeltend zu machen. In der Zeit der Pandemie kann dies auch telefonisch oder online geschehen. Die Identitätsprüfung muss aber in jedem Fall nachgeholt werden.

„Selfie-Ident-Verfahren“

Damit dies schnell und unkompliziert geschehen kann, bietet die Bundesagentur für Arbeit (BA) befristet bis zum 30. September 2020 das „Selfie-Ident-Verfahren“ für ihre Kunden an. Damit kann die notwendige Identifikation ohne persönliches Erscheinen rund um die Uhr über Handy oder Tablet erfolgen.

Alle Kunden, die das Verfahren nutzen können, bekommen seit Freitag, 24. Juli, ein entsprechendes Schreiben, in dem das Selfie-Ident-Verfahren angeboten und erklärt wird. Man muss also erst aktiv werden, wenn man angeschrieben wird. Der Brief enthält einen QR-Code für den Zugang und weitere Infos.

Stabile Internetverbindung

Für die Online-Identifizierung braucht man drei Dinge: ein App-fähiges Gerät mit Kamera (Smartphone, Tablet), eine stabile Internetverbindung und ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) mit holographischem Merkmal.

Der Schutz der personenbezogenen Daten habe höchste Priorität, so die Arbeitsagentur. Eine sichere Verarbeitung der Personendaten wird garantiert.

Die Nutzung des Angebots ist freiwillig. Kunden, die dieses Angebot nicht nutzen möchten, erhalten wenig später einen Brief mit einem Termin, der dann in der Agentur für Arbeit stattfindet.