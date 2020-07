Schwelm: Nachtexpress legt am Wochenende wieder los

Ennepe-Ruhr. Ab kommenden Wochenende fährt der Nachtexpress NE 4 von Bochum über Hattingen und Sprockhövel nach Schwelm wieder. Alle Infos hier im Überblick

Die Bogestra beginnt in Absprache mit den Aufgabenträgern ab dem kommenden Wochenende wieder mit Nachtexpress-Einsätzen. Alle Bogestra-Nachtexpresse werden fahren.

Das Angebot ist bis auf Weiteres ungefähr auf die Zeit zwischen 1 und 2 Uhr beschränkt (in der Regel eine Runde). Für individuelle Fahrplananfragen stehen die elektronische Fahrplanauskunft in Internet oder die Mutti-App zur Verfügung.

Das aktuelle Angebot im Überblick:

Hattingen/Sprockh./Schwelm

Der NE 4 (Bogestra und VER) fährt mit folgenden Abfahrtszeiten von Bochum über Hattingen und Sprockhövel nach Schwelm und endet dort: Bochum Hbf 1.20 Uhr, Hattingen Mitte (S) 1.59 Uhr, Sprockhövel Haßlinghausen Busbahnhof 2.27 Uhr.

Witten

Der NE 17 (Bochum-Querenburg – Witten-Herbede – Witten Hbf – Bommern – Rathaus – Heven – Bochum-Querenburg) fährt um 1.36 Uhr ab Bochum Ruhr-Universität. Abfahrt des NE 18 (BO-Langendreer – Witten Hbf – Rathaus – Annen (S) – Stockum – Rathaus – BO-Langendreer) von der Haltestelle Bochum Langendreer Nord ist um 1.10 Uhr.

Bochum/Herne

Am Bochumer Hbf starten der NE 1 bis NE 8 und der NE 318 sowie die Fahrt der U 35 Richtung Hustadt bzw. Herne Schloß Strünkede um 1.20, die Nachtexpress-Fahrt der 306 zwei Minuten später. Der NE 10 nach Gelsenkirchen-Buer über Gelsenkirchen Hbf fährt um 1.01 Uhr vom Bochumer ZOB ab. Abfahrt des NE 306 von Wanne-Eickel nach Bochum Hbf ist um 1.48 Uhr. Der NE 308 von Gerthe Schürbankstraße zum Bochumer Hbf fährt um 1.58 Uhr, von Bochum-Dahlhausen nach Bochum Hbf um 1.50 Uhr. Um 1.47 Uhr fährt die U 35 von Schloss Strünkede nach Bochum Riemke Markt.

Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen-Buer geht es für die Fahrt des NE 10 über Gelsenkirchen Hbf nach Bochum Hbf um 1.15 Uhr los. Der NE 11 fährt um 1.05 Uhr vom ZOB Gelsenkirchen nach Buer, der NE 11 von Buer zum Hauptbahnhof Gelsenkirchen fährt um 1.44 Uhr los. Abfahrt des NE 12 von Gelsenkirchen Hbf nach Buer ist um 1.03 Uhr. Der NE 12 von Buer nach Gelsenkirchen Hbf fährt um 1.47 Uhr los. Abfahrt des NE 13 von Gelsenkirchen Hbf ist um 1.25 Uhr. Abfahrtszeit des NE 14 am Gelsenkirchener Hbf in Richtung Buer ist um 1.05 Uhr, in Richtung Landschede um 1.37 Uhr. Von Buer nach Gelsenkirchen Hbf fährt der NE 14 um 1.46 Uhr, von Landschede nach Gelsenkirchen Hbf um 1.50 Uhr.