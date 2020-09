Schwelm: Nach Tankstelleneinbruch sucht Polizei Zeugen

Die Polizei hofft auf die Unterstützung aus der Bevölkerung: Sie ermittelt gegen Unbekannte, die in eine Schwelmer Tankstelle eingebrochen sind.

Schwelm. Nach einem Tankstelleneinbruch in Schwelm sucht die Polizei Zeugen, die bei der Ermittlung der Täter helfen können.

In der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Hattinger Straße ein.

Da mehrfach massive Gewalt gegen Gebäudeteile gerichtet wurde, hofft die Polizei noch auf weitere Zeugen oder Hinweisgeber, welche verdächtige Beobachtungen im Tatzusammenhang gemacht haben könnten.

Aus den Räumen der Tankstelle wurden Bargeld, Kfz-Zubehör sowie größere Mengen Tabakwaren entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten.