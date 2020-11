Schwelm: Matthias Kampschulte wird Ehrenvorsitzender der CDU

Schwelm. Für seine besonderen Verdienste: Matthias Kampschulte ist neuer Ehrenvorsitzender der CDU Schwelm.

Große Ehre für CDU-Politiker Matthias Kampschulte aus Schwelm: Für seine 23 Jahre als Vorsitzender des Stadtverbandes der Partei haben ihn die Mitglieder auf einer Versammlung Ende Oktober zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Das teilte die Partei mit. Neben ihm ist bislang nur Friedrich-Wilhelm Nockemann Ehrenvorsitzender des Schwelmer Stadtverbandes, wie es in einer Mitteilung heißt.

CDU Schwelm: Dank an Matthias Kampschulte

Christiane Sartor, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Schwelm, überreichte Kampschulte die Dank-Medaille der CDU für besondere Verdienste. Sie lobte Matthias Kampschulte als „einen besonderen Menschen“, der immer „ausgleichend und vermittelnd wirkte“. Sie dankte ihm auch im Namen der versammelten Parteimitglieder für seine „vielen Jahre der Verantwortung und aktiven politischen Gestaltung zum Wohle der Menschen in unserer Stadt Schwelm“.

In seiner Rede an die Mitglieder der CDU Schwelm blickte Kampschulte in die Zukunft des Ortsverbandes. Er wies darauf hin, dass es für eine Partei wichtig sei „auch die jüngeren Mitglieder zeitnah und aktiv in die politische Arbeit zu integrieren“. Davon hätte er „in jungen Jahren immer profitiert“. Nun „sei es auch für ihn an der Zeit, jüngeren Menschen diese Chance zu eröffnen“. Neben Matthias Kampschulte legte auch sein Stellvertreter Andreas Happe, das Amt im Vorstand nieder. Er wurde mit der Ehrenmedaille der CDU ausgezeichnet. Er bedankte sich bei allen Mitstreitern für die „tollen zurückliegenden Jahre“ sowie die „noch vor uns liegende Möglichkeit, die Zukunft der Stadt Schwelm gemeinsam politisch zu gestalten“.

Neuer Vorstand der CDU Schwelm werden Vorsitzender Carl-Christian Belitz sowie seine Stellvertreter Christiane Sartor und David Nockemann. Die Mitglieder wählten sie auf der Veranstaltung Ende Oktober mit großer Mehrheit, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Funktion des Schriftführers übernimmt Thomas Hahn. Die Kassiererin Andrea Nockemann wurde im Amt bestätigt. Als Mitgliederbeauftragte wurde Johanna Burbulla gewählt.

Folgende Personen fungieren ab jetzt als Beisitzer: Michael Flender, Manfred Heinemann, Michael Müller, Michael Muth, Miguel Ordonez, Rolf Steuernagel und Roswita Zander. Als Kassenprüfer wurden Hermann Grüntker und Hans-Georg Thier gewählt.

Mehr Informationen über die CDU Schwelm gibt es auf der Internetseite unter www.www.cdu-schwelm.de.