Schwelm: Lösung in Sicht für ausgebrannten Haferkasten

Schwelm. Im August 2019 brannte der historische Haferkasten in Schwelm aus. Hinter den Kulissen wird an einer Lösung gearbeitet.

Wie geht es weiter mit dem historischen Kornspeicher am Haus Martfeld, der im August 2019 Opfer der Flammen wurde und denkmalgerecht wieder in Schuss gebracht werden soll? Vordergründig scheint nichts zu passieren. Tatsächlich wird hinter den Kulissen kräftig an einer Lösung gefeilt. Die ist aber gar nicht so einfach.

Die Zukunft des Haferkastens war jüngst auch Thema bei der Jahreshauptversammlung des Verschönerungsvereins Schwelm, in dessen Besitz sich das Objekt befindet. Doch Besitz ist nicht Eigentum, und das machte es bei der Suche nach einer Lösung so schwierig.

Die Erklärung liefert Vereinsvorsitzender Ralf Stoffels. Eigentümerin des Haferkastens aus dem Jahr 1583, das als das älteste Gebäude in Schwelm gilt, ist die Stadt Schwelm. Sie hat auch die Gebäudeversicherung abgeschlossen, über die das Objekt versichert ist.

Wie geht es weiter mit dem historischen Kornspeicher? Die Einhausung des Gebäudes dient dem Wetterschutz. Foto: Bernd Richter / WP

Eigentlich schien die Sache ganz einfach. Die Versicherung zeigte sich bereit, die Kosten zur Beseitigung der Schäden zu übernehmen, nachdem der Sachverständige für Holzschutz, Tobias Dropmann-Fischer, grünes Licht gegeben hatte, dass das Gebäude durch eine Restaurierung noch zu retten sei. Der Haferkasten ist für 72.000 Euro versichert. Laut Ralf Stoffels würde die Summe reichen, davon die Renovierungskosten zu begleichen.

Aber: Im Unterschied zu einer Privatperson oder einem Verein kann eine Stadt die Restaurierungsarbeiten nicht einfach so vergeben. Sie muss die Leistungen ausschreiben. Dies ist nach Angaben des Verschönerungsvereins auch geschehen.

Allerdings soll die Ausschreibung nicht wie gewünscht verlaufen sein. Das ist beispielsweise der Fall, wenn keine Angebote eingehen oder sie zu teuer sind. Oder wenn die Versicherung mit dem, was eingereicht wurde, nicht zufrieden ist. Also soll die Stadt im Sommer angeblich noch mal neu ausgeschrieben haben, was weitere Zeit kostete.

Bei der Stadt Schwelm waren am Montag keine Auskünfte dazu zu bekommen. Die zuständigen Personen waren außer Haus. Vereinsvorsitzender Ralf Stoffels wusste aber zu berichten, dass es jetzt eine Lösung geben soll. Die Stadt soll sich mit einer Firma einig sein. Sein Stand ist, dass noch in diesem Jahr mit der Renovierung des Haferkastens begonnen werden soll.

Kameraüberwachung

Mit der Wiederherstellung ist es aber nicht getan. Spätestens dann stellt sich die Frage, wie der Haferkasten in Zukunft abgesichert bzw. kontrolliert werden kann. Schließlich waren es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Brandstifter, die das Feuer im August 2019 verursacht hatten

Vorsitzender Ralf Stoffels sprach von einer Kameraüberwachung, an die gedacht wird. Die Frage sei nur: Wer kontrolliert das und wer kümmert sich darum? Die Ehrenamtlichen vom Verschönerungsverein sehen sich dazu außerstande.

Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass gesplittete Besitz- und Eigentumsverhältnisse im Schadensfall ein Problem werden können, wie sich herausstellte, hat der Verschönerungsverein einen Beschluss gefasst: Er möchte den Haferkasten komplett in die Obhut der Stadt zurückgeben. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, hatte Ralf Stoffels auf der Jahreshauptversammlung erklärt. Was die Stadt dazu sagt, steht nach Angaben des Vereinsvorsitzenden noch aus.

Die Brandnacht

Der Haferkasten ist in der Nacht vom 27. auf den 28. August ausgebrannt. Insgesamt 55 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf das nahe Schloss zu verhindern. Wie knapp das war, zeigte sich am nächsten Tag. Der Baum, der zwischen Kornspeicher und Schlossgebäude steht, wies starke Brandspuren auf.

Noch in der Einsatznacht gingen die Kräfte vor Ort von Brandstiftung aus. Ein Selbstentflammen schied für sie definitiv aus. Sachverständige, die das Objekt und auch das Material in den Tagen darauf untersuchten, bekräftigten diese Einschätzung. Zeugen hatten wenige Stunden, bevor der Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert wurde, Personen im Umfeld des Haferkastens beobachtet. Es blieb jedoch bei diesem Hinweis, aus dem sich keine Spur zu den möglichen Tätern ableiten ließ.