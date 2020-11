Schwelm: Kalender 2021 der Gesellschaft Oberstadt ist raus

Schwelm. Die Nachbarschaft Gesellschaft Oberstadt hat den Schwelmer Kalender 2021 herausgebracht.

Der Schwelmer Kalender 2021 der Nachbarschaft Gesellschaft Oberstadt ist raus.

Schwelmer Motive im A 5-Format

Bereits zum elften Mal zeigt er aktuelle Schwelmer Motive. Der Kalender im handlichen A5-Format ist seit der ersten Auflage ein sehr begehrtes Objekt und findet jedes Jahr seinen Weg in die verschiedenen Länder wie beispielsweise die Schweiz, Kanada oder Australien. Dort können die Ausgewanderten sehen, was sich in ihrer Heimatstadt getan hat. Der Kalender ist für 4,50 Euro bei Radio Kalthoff, der Buchhandlung Kamp, der Buchhandlung Köndgen, dem Stadtmarketing und beim Schwelmer Druck- und Kopierladen erhältlich.

Schnell sein lohnt sich, denn der Kalender ist streng limitiert.