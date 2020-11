Schwelm: Industriegebiet droht, wenn Bürger schweigen

Auch wenn die Positionen von Stadt und Politik klar und unmissverständlich sind: Die Möglichkeit einer großen Industrie- und Gewerbefläche im Schwelmer Norden ist nicht vom Tisch. Darauf weist der Bürgerverein Linderhausen noch einmal mit Nachdruck hin und fordert alle, die dagegen sind, auf, ihre Bedenken jetzt deutlich zum Ausdruck zu bringen. Es könnte die letzte Gelegenheit dafür sein. Denn: Am 30. November endet die Frist, innerhalb der Personen, Vereine und sonstige Einrichtungen Gelegenheit haben, beim Regionalverband ihre Bedenken vorzubringen.

Schwelm: RVR will 43 Hektar Ausweisungsfläche

Die Menschen, die für den Erhalt der Landschaft im Schwelmer Norden sind, sollten sich nicht sicher sein, platziert der Bürgerverein Linderhausen noch einmal eine aus seiner Sicht wichtige Botschaft an die Öffentlichkeit. Was die Haltung der Stadt und die der Schwelmer Politik betrifft, sei die Sache zwar klar. Die Pläne des Regionalverbands Ruhr (RVR), in Linderhausen, nördlich und südlich der Gevelsberger Straße, insgesamt 43 Hektar als Industrie- und Gewerbefläche auszuweisen, werden vom Rathaus wie von den Parteien unisono abgelehnt. Aber: Die Schwelmer sind nicht Herr des Verfahrens. Ob die Fläche in Linderhausen als sogenannter regionaler Kooperationsstandort im neuen Regionalplan des RVR eingezeichnet wird und damit auf Landesebene die planungsrechtlichen Voraussetzung geschaffen ist, in Zukunft dort großflächige Industrie- und Gewerbebetriebe (ab fünf Hektar Größe) ansiedeln zu können, darüber entscheidet der Regionalverband beziehungsweise das Ruhrparlament. Mitte 2021 soll der Plan vorliegen. Es bleibt also nicht viel Zeit.

Vor diesem Hintergrund hat der Bürgerverein Linderhausen, der sich für die Interessen des Ortsteils und darüber hinaus einsetzt, einen „Aufruf zu Stellungnahmen zum vorgezogenen sachlichen Teilplan für die regionalen Kooperationsstandorte des RVR“ gestartet. Darin weist der Vorstand unter anderem noch einmal darauf hin, dass der RVR „trotz Bedenken in der vorläufigen Umweltprüfung im Frühling 2020 an allen 24 regionalen Kooperationsstandorten für großflächiges Gewerbe und Industrie festgehalten hat, also auch am Standort in Linderhausen“. Es sei daher durchaus möglich, dass der RVR auch trotz ablehnender Stellungnahme der Stadt Schwelm weiterhin an seinen Plänen festhalten wird. „Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Bürger und Bürgerinnen mit eigenen Stellungnahmen die Stellungnahme der Stadt unterstützen“, erklärte der Bürgerverein-Vorstand.

Schwelm: Fläche ist ökologisch wertvoll

Schon bei den ersten, weit größeren Plänen eines Kooperationsstandorts in Linderhausen, weiter westlich und nördlich zur Autobahn hin, hätten die vielen eingegangenen Stellungnahmen beim RVR Eindruck gemacht, so der Bürgerverein. Aufgrund der vielen ökologischen Einwände rückte der RVR nach eigener Darstellung von der damals insgesamt knapp 140 Hektar großen Fläche ab und hat nun die 43 Hektar nördlich und südlich der Gevelsberger Straße im Visier, wobei auch dieser Bereich als ökologisch wertvoll gilt. Der Bürgerverein hofft, den Regionalverband durch viele weitere stichhaltige Stellungnahmen nun ganz von seinen Plänen im Schwelmer Norden abzubringen.

Dem Aufruf des Bürgervereins Linderhausen liegen nicht nur Informationen zum aktuellen Sachstand und über die Möglichkeiten, wie man die eigene Stellungnahme dem RVR zukommen lässt, bei. Der Vorstand weist darin auch noch einmal darauf hin, warum der Erhalt der Landschaft so enorm wichtig ist. „Das Kaltluftsystem der Nordhälfte des Stadtgebiets von Schwelm würde stark beeinträchtigt. Das würde sich bis in die Innenstädte von Wuppertal und Gevelsberg hinein auswirken“. Die Folge seien schlechtere und wärmere Luft . Außerdem: Schützenswerte Natur (Heckenlandschaft, hochwertiger Ackerboden, wichtige Gehölzinseln) würde für immer zerstört. Der Vorstand ist sicher: „ Lebensqualität und Grundstückswerte sinken , wenn wir nicht mehr neben Feldern und Wiesen, sondern neben einer Fabrikhalle wohnen. Insbesondere für die nachfolgenden Generationen ist dieser Freilandbereich vor allem unter dem Aspekt der Folgen des Klimawandels für unsere Region zu erhalten.“

RVR-Pläne sehen auch Fläche in Gevelsberg vor

Auch in Gevelsberg hat sich die Politik in diesem Jahr mit den Plänen des Regionalverbands Ruhr auseinandergesetzt. Dieser hatte nämlich das Gebiet Auf der Onfer in Silschede wieder als mögliche Fläche für ein interkommunales Gewerbegebiet ins Spiel gebracht. Im sogenannten sachlichen Teilplan Regionale Kooperationsstandorte zum Regionalplan Ruhr ist es mit einer Fläche von 42 Hektar angegeben. Im angrenzenden Stadtteil Silschede gibt es die Befürchtung, dass das Höhendorf bei einer Umsetzung rundum in Gewerbegebiete eingebettet wird.

Die Stadt Gevelsberg hatte noch in der vergangenen Legislaturperiode eine Stellungnahme bezüglich der RVR-Pläne abgegeben. „Der [...] dargestellte Standort Auf der Onfer ist [...] seitens der Stadt Gevelsberg abzulehnen“, hieß es darin. Das Gebiet sei als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Außerdem stelle es einen Teil des Silscheder Naherholungsgebiets dar. „Die verkehrliche Erschließung des Gebiets wird zu erheblichen Problemen und Belastungen führen“, heißt es darüber hinaus in der Stellungnahme. Die Verkehrsbelastung auf der Schwelmer Straße sei bereits problematisch. Nach Prognosen im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbeparks Schwelmer Straße in Wetter werde mit einer zu großen Verkehrsbelastung gerechnet.