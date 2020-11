Im Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Schwelm sind nicht nur Deutsche Meister und Europameister zu finden, auch die Hühner und Tauben von nebenan haben dort ihren Platz. Jeder kann und darf im Verein mitmachen. Das war früher anders. Damals stand die Zucht im Vordergrund.

Niklas Tugend (13) denkt gar nicht so ungern an den ersten Corona-Lockdown im März zurück. Denn da erinnerte er sich „bei der ganzen Langeweile“ an ein beeindruckendes Erlebnis aus seiner Kindergartenzeit. Er durfte miterleben, wie Hühner-Küken schlüpfen und diese später sogar zu Hause großziehen. Dies ermöglichte damals die Kindergärtnerin Kathrin Windhövel (47), die sich im Rassegeflügelzuchtverein unter anderem für die Jugendarbeit einsetzt und für die das Huhn zum Leben einfach mit dazugehöre.

Rat beim Züchter einholen

„Ich habe meinen Mann auf einer Geflügelzuchtausstellung kennengelernt“, erzählt die in Hamm geborene Frau lachend. Gemeint ist Lutz Windhövel, der langjährige Erste Vorsitzende des Vereins (seit 1999), der – wie seine Kinder nun – mit Hühnern aufwuchs und die Zucht von klein auf erlebte. Wer ihn auf seiner „Hühnerfarm“ in Ennepetal (Wiggede) besucht, der versteht bei der umliegenden Landschaft und der wenig frequentierten Bushaltestelle, wenn er sagt: „Mein Vater war Landwirt, der konnte mich nicht jederzeit zu anderen Aktivitäten fahren. Aber er sagte: ,Junge, du kannst mit mir Hühner züchten.’“

Gemeinsam mit seiner Familie gehört Lutz Windhövel zu den erfolgreichsten Züchtern in Deutschland und wird gerne um Rat gefragt. Sein Tipp für jeden, der das Huhn für sich entdeckt: „Glauben Sie nicht alles, was im Internet steht. Fahren Sie zu einem Züchter, sehen Sie sich die Tiere an und fragen Sie, wie er es macht.“ Gesunde Tiere erkenne jeder Laie. Schwieriger werde es schon, wenn es um die Beurteilung der perfekten Ausprägung der Rasseeigenschaften geht, bis ein Tier ein „V“ für vorzüglich erhält. Dahinter stecke sehr viel Arbeit und Geschick.

Daher war für Niklas Tugend die Familie Windhövel gleich die erste Anlaufstelle, als es um die Verwirklichung seines Wunsches ging. Und dann hieß es für Niklas Überzeugungsarbeit in der eigenen Familie zu leisten, dass die Hühner bleiben dürfen, und insbesondere den Opa zu überreden.

Impfstoff und Informationen

„Es gibt immer etwas zu tun, aber Hühner sind nicht so anstrengend wie ein Hund“, sagt Niklas und irgendwann habe man schließlich eigene Eier. Es klappte und Opa stimmte zu -- „aber kein Hahn“ (mit Rücksicht auf den Nachbarn).

Auf eine bestimmte Zwerghuhn-Rasse wollte Niklas sich nicht festlegen, aber selbstverständlich erhielt jede Dame einen Namen, der sich von der Rasse ableitet. Jetzt leben zusammen: Vreya (Vorwerker), Leila (Lagenfelder), Safira (Sperber), Kora (Bergischer Kräher), Petra (weil der Name so schön sei, Welsumer) und Roxy. Da Roxy so gerne fliegt, wird gescherzt: „Da war der Vater vielleicht ein Rabe.“

Für Niklas ging die Rechnung auf. Gern plaudert er verschmitzt aus dem Nähkästchen: „Opa ist jetzt noch hühnerverrückter als ich. Er ist für das ,Bespaßen’ der Hühner zuständig, während ich mich um alles andere kümmere.“ So sähe man seinen Großvater häufiger im selbstgebauten Stall mit einem Huhn auf dem Arm. Übrigens auch Hühner naschen gern, verrät Niklas: „Die stehen voll auf selbst gemachtes Popcorn.“

Dass Hühner sich gerne auf den Arm nehmen lassen, bestätigt Carmen Feldhaus (57). Sie arbeitet nebenberuflich als Gartentherapeutin und ist mit ihren Hühnern (vor Corona) in Altenpflegeheimen bei Senioren gerngesehener Gast. „Es ist schön zu beobachten, wie Huhn und Mensch gemeinsam entspannen und mal eben leicht einschlafen.“ Hühner lassen sich gerne auf den Schoß setzen und streicheln. „Das Tier hat keine Erwartung. Die gesamte Kommunikation läuft über das Huhn.“ Selbstverständlich sei hierzu nicht jede Rasse geeignet – aber nicht jedes Huhn sei ein „wildes Huhn“. Viele Hühner seien sehr klug und gelassen.

60 neue Mitglieder seit 2010 hinzugekommen Weitere Informationen zum Rassegeflügelzuchtverein Schwelm (RGZV Schwelm, gegründet 1893) sind direkt bei Lutz Windhövel zu erhalten. Telefon: 02333/973255. Auf Kreisebene gibt es nur noch drei Vereine mit einer eigenen Jugendgruppe , dazu gehört auch der RGZV Schwelm). Ab vier Jahren kann man Mitglied werden. Wenn Corona es zulässt, werden daher gemeinschaftliche Aktivitäten mit den Jugendlichen geplant. Zuletzt habe man erfolgreich Nistkästen gebaut. Im Verein tauschen sich nicht nur die Hühner- und Zwerghühnerbesitzer aus, sondern auch die Tauben- , Enten- und Gänsehalter . Auch über die Pfauenhaltung könne gefachsimpelt werden – im Prinzip über alles, was Flügel habe. Seit 2010 sind beim RGZV Schwelm ca. 60 neue Mitglieder hinzugekommen.

Kathrin Windhövel verrät stolz: „Es ist auch eine Frage der Aufzucht. Die Tiere von meinem Sohn Aaron erkenne ich auf einer großen Ausstellung immer daran, dass sie im Käfig ruhig sitzen bleiben, wenn die Besucher sich nähern, während die übrigen wild hoch flattern. Wir sprechen mit unseren Tieren.“ Dabei werden in einer Ausstellung die Tiere eines Züchters immer – um den Richter nicht zu beeinflussen – in verschiedenen Gängen präsentiert.

Nicht nur für Carmen Feldhaus ist eine Mitgliedschaft im RGZV Schwelm selbstverständlich. „Hier bekommst du nicht nur den Impfstoff und gute Informationen, wir unternehmen auch ganz viel,“ sagt Niklas. Gemeinschaft wird groß geschrieben. Lutz Windhövel freut sich, dass die Öffnung für Nicht-Züchter und der Wandel des mittlerweile 127 Jahre alten Vereins ausgezeichnet angenommen wird.

Dabei legt man sehr viel Wert darauf, diese Gemeinschaft weiterhin harmonisch zu gestalten und auszubauen. Hier gelte noch, dass jeder jedem hilft, erklärt der Vorsitzende. So sei selbstverständlich, dass sich neue Mitglieder vor einer Aufnahme erst in der Versammlung vorstellen. Vereinsleben heiße nicht nur Arbeit, sondern man müsse auch genießen können. Aktuell sind diese Aktivitäten allerdings aufgrund von Corona alle verschoben worden.