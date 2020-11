Wenn der Kreistag in seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl zusammenkommt, wird traditionell die Beute der Abstimmungsergebnisse unter den Fraktionen gemäß der neuen Mehrheitsverhältnisse aufgeteilt. So geht es auf der Tagesordnung vornehmlich darum, wie viel Geld die Fraktionen künftig überwiesen bekommen, wer stellvertretender Landrat wird, wer welchen Ausschüssen vorsitzt, wer den Kreis in welchen Verbänden vertreten darf und wer in welchen Aufsichtsräten sitzen darf. Dabei sticht eine Personalie besonders hervor: die Wahl eines neuen Kreisdirektors, denn Iris Pott will die mächtigste Position in der Behörde hinter Landrat Olaf Schade nicht länger bekleiden. Laut Informationen dieser Zeitung werden die Kreistagsmitglieder allerdings keine große Wahl haben, denn so wie sich die Bewerberreihen im Laufe der Woche gelichtet haben, verbleibt der bisherige Grünen-Fraktionsvorsitzende Paul Höller als einziger Kandidat.

Das sorgt schon im Vorfeld für Trubel, denn bereits im vergangenen Dezember, als klar war, dass Iris Pott sich nicht für weitere fünf Jahre dem Ennepe-Ruhr-Kreis verpflichten will, trat in der folgenden Kreistagssitzung Linken-Fraktionsvorsitzender Helmut Kanand ans Mikrofon und teilte mit, dass es bereits eine politische Absprache zur Nachfolge Potts gebe, das Bewerbungsverfahren und die anschließende Wahl nur ein Schaulaufen seien, falls die rot-grünen Mehrheitsverhältnisse im Kreistag weiter bestehen würden. Er führte aus, dass die Grünen auf einen eigenen Landratskandidaten verzichten und SPD-Mann Olaf Schade erneut unterstützen würden, damit im Gegenzug ihr Fraktionsvorsitzender Paul Höller die Nummer 2 im Kreis wird. Partei- und Fraktionsspitze der Grünen bestritten dies seinerzeit. Vor allem Vize-Fraktionsvorsitzende Karen Haltaufderheide ging auf Kanand los: „Bedauerlich ist, dass Helmut Kanand mit seinen vermeintlichen Enthüllungen vor allem die Spekulationen derer bedient, die unsere Demokratie ohnehin für einen Selbstbedienungsladen halten.“

Bewerberin schweigt auf Nachfrage

Gleichwohl stellte sie klar: „Natürlich vertreten wir als Grüne den Anspruch, nach der Kommunalwahl auch bei der Personalbesetzung entsprechend unserer Stärke mitzureden.“ Das kann nun mit dem designierten Kreisdirektor Paul Höller an exponierter Position passieren. Der 37-Jährige scheint von fünf Bewerbern der Letzte zu sein, der sich am Montag tatsächlich zur Wahl stellt. Alle anderen sollen laut Informationen dieser Zeitung ihre Bewerbungen zurückgestellt haben. Insbesondere eine Frau, die in Führungsverantwortung in einer anderen Verwaltung arbeitet, soll ihre Ambitionen mit der Begründung zurückgestellt haben, dass sie erst nach ihrer Bewerbung von politischen Absprachen erfahren habe und sie daher keinen weiteren Sinn in dem Verfahren sehe. Von dieser Zeitung darauf angesprochen teilt sie mit: „Halten Sie mich da ‘raus. Ich werde mit Ihnen nicht darüber sprechen.“

Die Stelle ist laut Ausschreibung mit der Besoldungsgruppe B4 und ab der zweiten Amtszeit mit B5 dotiert – also vom Steuerzahler laut aktuellen Tarifen mit 8.786,07 Euro und später mit 9.337,17 dotiert. Für Höller sei dies kein Kriterium gewesen, sich zu bewerben, betont er im Gespräch mit dieser Zeitung: „Ich habe aktuell eine A15-Stelle im Schulministerium des Landes NRW, dort verdiene ich auch gut. Ich möchte mich in den Dienst der Menschen des Ennepe-Ruhr-Kreises stellen.“ Er habe eine berufliche Vita, in der er auf keinen Versorgungsposten angewiesen sei, „und auch aktuell einen verantwortungsvollen Job habe, der mir Spaß bereitet.“

Deshalb auf Kandidaten verzichtet

Sitzung des Kreistags im Haus Ennepetal Die konstituierende Sitzung des Kreistags findet statt am Montag, 2. November. Um 17 Uhr treffen sich die alten – und auch vielen neuen Mitglieder – allerdings n icht wie gewohnt im Schwelmer Kreishaus, wo sie sonst im Sitzungssaal tagen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der im Kreishaus nicht einzuhaltenden Abstände ist die Veranstaltung verlegt worden. Die politische Sitzung findet nun im Haus Ennepetal, Gasstraße 10, Ennepetal, im großen Saal statt. Dort tagt auch der Rat der Stadt Ennepetal.

Ein Wahlgeschenk seines zukünftigen Vorgesetzten, Landrat Olaf Schade, sei dies nicht gewesen. „Wir haben auf einen eigenen Kandidaten verzichtet, weil Olaf Schade grüne Themen hervorragend transportiert und wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm nicht aufkündigen wollten“, sagt Höller. Weil zwei Kandidaten aus dem rot-grünen Lager die Stimmen aufgeteilt hätten, wäre es laut Höller wahrscheinlich gewesen, dass Oliver Flüshöh von der CDU die Landratswahl gewonnen hätte. Das sei der Hauptgrund dafür gewesen, weshalb kein grüner Kandidat aufgestellt worden sei.

Mit dem Seitenwechsel Höllers von der Politik in die Verwaltung scheidet das langjährige politische Gesicht der Grünen im Ennepe-Ruhr-Kreis aus. Als sehr sicher gilt derzeit, dass Karen Haltaufderheide den Fraktionsvorsitz von Paul Höller übernimmt, Marcel Gießwein aus Schwelm auf ihren Stellvertreter-Posten im Kreistag nachrückt. Zudem werden wohl Jörg Obereiner, der am Montag zum stellvertretenden Landrat gewählt werden wird und Britta Altenhein den Fraktionsvorstand der Grünen komplettieren.