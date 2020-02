Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Schulfrei wegen Orkan Sabine

Orkantief Sabine tobt seit Sonntag in NRW. Während andernorts bereits zahlreiche Schäden entstandne waren, hielten sich zumindest in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal die Auswirkungen bis Redaktionsschluss in Grenzen. Aber: Am heutigen Montag haben zahlreiche Kinder schulfrei. Ein Überblick über die drei Südkreisstädte.

Schwelm

Ralf Schweinsberg, Beigeordneter der Stadt Schwelm, teilte bereits am Samstag mit: „Aufgrund der Sturmwarnung für die Nacht von Sonntag auf Montag habe ich soeben nach Rücksprache mit der Feuerwehr entschieden, dass die Schwelmer Schulen am Montag geschlossen bleiben. Die städtischen Kindergärten bleiben zunächst bis 10 Uhr geschlossen.“ Lediglich das DRK beabsichtige nach derzeitiger Sachlage keine Schließung der Einrichtungen. „Wir sind hier jedoch in Kontakt und würden gegebenenfalls zeitnah weitere Informationen geben“, fährt Schweinsberg fort.

Die Schulleitungen sind informiert und nutzen nun ihre Informationskanäle, um diese Nachricht an die Eltern zu transportieren. Die Feuerwehr unterstütze die Information durch ihre so genannte OTS-Meldung.

Ennepetal

Auf der Internetseite der Stadt Ennepetal steht am Sonntagabend: „Angesichts der Sturmwarnungen weist das Schulministerium des Landes darauf hin, dass Eltern selbst entscheiden, ob sie ihr Kind am Montag in die Schule schicken. Sollte das Kind der Schule fernbleiben, muss diese darüber informiert werden. Von Seiten der Stadt als Schulträgerin ist aktuell nicht beabsichtigt, die Schulen generell zu schließen. Das gilt auch für die städtischen Kindertagesstätten.“

Die Sekundarschule Ennepetal hat sich festgelegt, nicht zu öffnen. Schulleiter Michael Münzer: „Der Unterricht wird vollständig ausfallen. Ich gehe aktuell davon aus, dass der Unterricht am Dienstag wieder planmäßig stattfinden kann.“

Gevelsberg

Auch hier gilt der Ratschlag des Schulministeriums, dass Eltern selbst entscheiden. Die Schulleitung kann – nach Rücksprache mit dem Schulträger – entscheiden, den Unterricht nicht stattfinden zu lassen oder frühzeitig zu beenden, damit keine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler entstehen kann. Dies wird über die Internetseiten der Schulen bekannt gegeben.

„Alle Maßnahmen in der Stadt Gevelsberg werden ganz eng mit der Wehrführung abgestimmt. Die Technischen Betriebe sind in Bereitschaft“, sagt Bürgermeister Claus Jacobi.

Ennepe-Ruhr-Kreis

Am Montag, 10. Februar, bleiben die Berufskollegs in Ennepetal, Hattingen und Witten ebenso geschlossen wie die Förderschulen Hiddinghausen und Kämpenschule. Die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises folgt der Empfehlung des NRW-Schulministeriums. Danach entscheiden die Eltern, ob sie ihre Kinder am Montag zur Schule schicken oder zu Hause betreuen, weil ihnen der Schulweg zu risikoreich erscheint.