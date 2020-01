Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Bahn baut Automaten ab

Die Deutsche Bahn ist nicht mehr für den Verkauf von Nahverkehrstickets an den Bahnhöfen und SPNV-Haltepunkten im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zuständig. Das hat Auswirkungen auf Bahnreisende in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal. Die Deutsche Bahn entfernt nämlich auch dort ihre Fahrkartenautomaten.

„Ich werde in Kürze abgebaut. Nutzen Sie gerne unsere App“, steht im Display des roten Ticketautomaten der Deutschen Bahn. Ein paar Schritte weiter steht ein grüner Automat des VRR. Kann ich meine Bahn-Tickets auch da kaufen? Oder geht das nur noch per App? Diese Fragen werden sich viele, vor allem ältere Reisende in den vergangenen Wochen gestellt haben.

VRR-Automat am Bahnhof Gevelsberg West. Foto: Max Kölsch

Die Deutsche Bahn und der VRR beruhigen: Fahrgäste können ihre Fahrscheine für Bus und Bahn auch an den neuen grünen Automaten kaufen. Auch Fahrkarten für den Fernverkehr der Deutschen Bahn sind hier erhältlich. Hierzu müssten Fahrgäste direkt den mit einem Logo der Deutschen Bahn versehenen Menüpunkt „Fernverkehr“ anwählen, erklärt der VRR. Über die normale Verbindungssuche gebe es ausschließlich Nahverkehrstickets. Das gelte auch für lange Verbindungen, die über das VRR-Verbundgebiet hinaus gingen.

Vorteile für Kunden

Hintergrund der Änderung ist, dass der VRR den Verkauf von Nahverkehrstickets europaweit neu ausgeschrieben hat. Seit dem 15. Dezember 2019 übernimmt die Transdev Vertrieb GmbH den Ticketverkauf (wir berichteten). Das Unternehmen werde auch die Betreuung von Abonnenten übernehmen.

Der Vertriebsvertrag laufe bis zum 31. Januar 2030 und habe sich nahtlos an den Vertrag mit der Deutschen Bahn angeschlossen, so der VRR. „Unsere Automaten werden nun nach und nach abgebaut“, erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage dieser Zeitung. Der VRR spricht dabei von Vorteilen, die Kunden durch die neuen Automaten hätten. „Die neuen Fahrkartenautomaten sind deutlich kundenfreundlicher und bieten zahlreiche nützliche Funktionalitäten“, heißt es.

Infobox Abellio äußert sich zur Lage auf der Linie S 9 A m 15. Dezember 2019 hat die Firma Abellio Rail NRW im Auftrag des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) den Betrieb der Linien S 2, S 3, S 9, RB 32, RB 40 und RE 49 der S-Bahn Rhein-Ruhr aufgenommen. Die Linie S 9 fährt seit dem 15. Dezember 2019 täglich im 30-Minuten-Takt zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Bottrop Hbf und darüber hinaus stündlich weiter bis Haltern am See. Die stündlich in Bottrop Hbf endenden Fahrten werden dann ab dem 1. Mai 2020 über Gladbeck West bis Recklinghausen Hbf verlängert. Zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Wuppertal Hbf werden die neu eingerichtete Linie RE 49 sowie die Linien RB 48 und S 8 empfohlen, die von Wuppertal montags bis freitags weiterhin zweimal pro Stunde, am Wochenende einmal pro Stunde bis Hagen Hbf verkehren. Als Ergänzung verkehrt am Wochenende zusätzlich ein stündlicher Bus zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Hagen Hbf. Wegen zeitweilig größerer Verspätungen und Zugausfällen greifen ab Montag 3. Februar, auf der Linie S 9 angepasste Wendezeiten in Wuppertal-Vohwinkel. „Wir gehen davon aus, dass sich die Betriebsstabilität damit spürbar für den Fahrgast verbessert. Abellio, VRR und DB Netz bleiben weiterhin im Gespräch, um weitere Verbesserungen zu erreichen“, schreibt Abellio.

Sie ließen sich per Touchscreen und in acht Sprachen bedienen. Fahrgäste könnten an den Automaten aber nicht nur Tickets kaufen, sondern sich in Echtzeit auch über ihre ÖPNV-Verbindungen informieren: „Unter dem Menüpunkt ,Sonstiges’ finden Sie hierzu die Fahrplanauskunft. Über die Kartenlesefunktion können Sie Ihr Aboticket auslesen und sich über Geltungsbereich und Gültigkeit informieren“, erklärt der VRR.

DB-Agenturen vor Ort

Ein Reisezentrum der Deutschen Bahn, in dem Fahrgäste eine Fahrplanauskunft erhalten und Tickets kaufen können – wie beispielsweise im Hauptbahnhof Hagen – gibt es in Schwelm, Gevelsberg oder Ennepetal nicht.

Die Bahn verweist aber darauf, dass es in Gevelsberg und Ennepetal noch DB-Agenturen als Kooperationspartner gibt, die Tickets verkaufen. Das sei in Gevelsberg das Tui-Reisebüro an der Mittelstraße, in Ennepetal das Tui-Reisebüro an der Voerder Straße.