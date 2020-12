Schwelm: Gesellen auf der Walz sorgen für Überraschung

Bürgermeister Stephan Langhard begrüßt die Gesellen auf Wanderschaft vor dem Rathaus in Schwelm.

Schwelm. Acht Gesellen auf der Walz haben Halt in Schwelm gemacht. Dabei staunte Bürgermeister Stephan Langhard nicht schlecht.

Immer wieder sprechen übers Jahr wandernde Gesellinnen und Gesellen auch am Schwelmer Rathaus vor, wo sie ihren ureigenen Gruß entbieten und um eine kleine Unterstützung bitten. Es ist Ehrensache, dass das Stadtoberhaupt sich mit den Gästen unterhält, und selbstverständlich gibt es auch eine Kleinigkeit für den weiteren Weg.

Bürgermeister Stephan Langhard staunte allerdings nicht schlecht, als jetzt, was noch nie der Fall gewesen war, auf einen Schlag gleich acht Gesellinnen und Gesellen am Schwelmer Rathaus klingelten. Die Damen und Herren in der charakteristischen Kluft stammen unter anderem aus Berlin und dem Berliner Umfeld, Bielefeld, Göttingen, Augsburg und der Schweiz. Im Handumdrehen entwickelte sich ein Austausch über die verschiedenen Gewerke, die vertreten waren (Holzbildhauerei, Zimmerer, Tischler, Landwirt).

Schwelms Siegel im Wanderbuch

Zwischen erst drei Tagen und schon vier Jahren waren die einzelnen Gäste unterwegs. Einige von ihnen, die schon länger auf der Walz sind, haben zum Beispiel in Frankreich, Spanien, Portugal und Dänemark gearbeitet, und ein Geselle war gar schon in den USA und in Mexico tätig.

In Reimform stellte einer der Gesellen die Gruppe vor und bat um eine kleine Unterstützung, die Schwelms Bürgermeister, erfreut über den ungewöhnlichen Besuch, gerne gewährte, verbunden mit den guten Wünschen für alle weiteren Wege. Selbstverständlich gab es auch den wichtigen Eintrag der Stadt Schwelm mit Siegel in die Wanderbücher.

Die Gesellenwanderung als Bedingung, um zur Meisterprüfung zugelassen zu werden, verweist ins Spätmittelalter, ging dann bis in die 1970er Jahre stark zurück und erlebt seit 1980 eine Renaissance. Doch auch unter modernen Vorzeichen gilt traditionsbewusst ein besonderes Regelwerk.