Schwelm: Gemeinde spendet Decken für Wohnungslose

Pfarrer Frank Bracklo (rechts) von der Evangelische Kirchengemeinde Schwelm überreicht die gespendeten Fliesdecken an Heike Orth (links) und Felix Jaeger von der Diakonie Mark-Ruhr.

Schwelm. Eigentlich waren sie für Open-Air-Gottesdienste gedacht. Jetzt hat die Evangelische Kirchengemeinde Schwelm Decken für Wohnungslose gespendet.

„Eigentlich waren die Decken für die beiden geplanten Open-Air-Gottesdienste an Heiligabend hier am Paulus-Gemeindehaus gedacht gewesen. Wir wollten die Decken den älteren Gottesdienstbesuchern und Gottesdienstbesucherinnen anbieten, die sich während der Gottesdienste gesetzt hätten“, erklärt Pfarrer Bracklo.

„Nun hat aber das Presbyterium in seiner Sitzung entschieden, der dringenden Empfehlung der Evangelischen Kirche von Westfalen zu folgen und bis zum 10. Januar 2021 auf alle Präsenzgottesdienste und andere kirchliche Versammlungen (in Gebäuden und unter freiem Himmel) zu verzichten.“ Heike Orth und Felix Jaeger freuten sich über den spontanen Entschluss der Gemeinde, die jetzt nicht mehr benötigten Decken an die beiden Einrichtungen der Diakonie Mark-Ruhr zu spenden.

100 betreute Personen

„Das ist wirklich toll“, erklärte Heike Orth während der Übergabe der Decken. „Wir werden jetzt zeitnah die Decken verteilen.“ Aktuell betreuen Heike Orth und Felix Jaeger mit ihren Teams ungefähr 100 Personen. „Für unsere Klienten ist das wirklich eine große Hilfe, um über den Winter zu kommen“, bedankt sich Heike Orth für die Spende.