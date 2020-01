Schwelm: Fahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Fatales Nickerchen: Am frühen Freitag Abend beobachteten Zeugen, wie ein Mann auf der Jesinghauser Straße mit seinem Fahrzeug auf das Heck eines geparkten BMW fuhr. Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer aus seinem Alfa Romeo aus, dann flüchtete er zu Fuß in Richtung Am Ochsenkamp. Das war aber noch lange nicht alles.

Über eine Halterermittlung konnte der 44-jährige Schwelmer schnell ausfindig gemacht werden. Er gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein und er habe daher die Kontrolle verloren, dann sei es zum Unfall gekommen. Aufgrund eines Schocks sei er direkt nach Hause gegangen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Schwelmer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Medikamenten, so dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.