Schwelm: Einzug ins neue Jobcenter EN hat begonnen

Ausländerbehörde zieht ab 26. Oktober ein

In den dreigeschossigen Neubau an der Rheinischen Straße in Schwelm werden auch rund 30 Mitarbeiter des Ausländeramtes der Kreisverwaltung einziehen.

Sie verlassen ihren bisherigen Standort im Schwelmer Kreishaus in der Woche ab dem 26. Oktober.

Den Weg für das Vorhaben frei gemacht hatte der Kreistag im September 2017. Der komplexe Genehmigungs- und Planungsprozess sowie eine verlängerte Frist für die europaweite Ausschreibung machten es nötig, den ursprünglichen Zeitplan anzupassen und das Datum des Einzugs noch vor Baubeginn nach hinten zu schieben. Am Ende konnte dann allerdings eher eingezogen werden als zwischenzeitlich gedacht.

Insgesamt hat die Kreisverwaltung wie geplant 21 Millionen Euro in ihre neue Nebenstelle investiert.