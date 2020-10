Die Polizei ermittelt gegen Unbekannte, die in der Nacht zu Mittwoch am Märkischen Gymnasium Schwelm ohne Erfolg zu Werke gingen.

Schwelm. Einbrecher sind am Märkischen Gymnasium Schwelm gescheitert. Nun ermittelt die Polizei.

Versuchter Einbruch in das Märkische Gymnasium: In der Nacht zu Mittwoch versuchten unbekannte Täter durch eine Eingangstür in das Schulgebäude des Märkischen Gymnasiums in Schwelm einzubrechen.

Durch mehrmaliges Hebeln versuchten sie die große Doppelflügeltür zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Die gescheiterten Einbrecher ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und konnten unerkannt flüchten.