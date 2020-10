Schwelm: Durchfahrt verboten auf der Römerstraße

Schwelm Zur Einbahnstraße wird die Römerstraße noch auf Monate hinaus. Der Grund ist der Bau des Kulturzentrums der Stadt auf dem Wilhelmplatz.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da die Fassade des Kulturzentrums einmal direkt an der Grenze zum Bürgersteig verlaufen wird, benötigt das Bauunternehmen den abgesperrten Teilabschnitt der Römerstraße. So wird das Gerüst beispielsweise auf dem Bürgersteig seinen Platz finden. Bis November 2021 werde deshalb die Durchfahrt von der Römerstraße in Richtung Moltkestraße nicht möglich sein, so Stadt-Pressesprecherin Heike Rudolph auf Nachfrage dieser Zeitung. Auch an dem teilweise abgesperrten Parkplatz werden sich die Besucher der Innenstadt gewöhnen müssen.

Wegen der Rohbaumaßnahme werde die Fläche von dem Bauunternehmen zur Lagerung von Material benötigt, heißt es weiter.