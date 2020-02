Schwelm: Dauerbaustelle soll Mitte März abgeschlossen sein

Ein zentraler Ort für Energie und Wasser ist der Bürgerplatz in Schwelm. Genau das ist der Grund, warum jetzt erneut dort Erdarbeiten ausgeführt werden. Zunächst wurde ein neuer Schaltkasten für die Stromversorgung des Feierabendmarkts gesetzt. Dann musste eine 10-kV-Trafostation vom Patrizierhaus zur Sparkasse versetzt werden. Und dann beschädigte der Bagger bei der Sanierung des Kanals die alten Gas- und Wasserleitungen in dem Bereich. Die wurden damals nur abgeschiebert, damit keine weiteren Flüssigkeiten bzw. kein Gas austreten konnte. In den nächsten Wochen werden nun die Leitungen des Knotens ersetzt und gleichzeitig Leerrohre für die Verlegung von Glasfaserkabel verlegt. Voraussichtlich in der zweiten Hälfte im März werden die Arbeiten abgeschlossen sein, sagt AVU-Pressesprecher Jörg Prostka.

Die Baumaßnahme muss aufgrund des komplexen Untergrunds in offener Bauweise durchgeführt werden. Hausanschlüsse sind laut AVU nicht betroffen. Gleichzeitig wird das Patrizierhaus der Brauerei wegen des geplanten Abrisses vom Netz getrennt.