Schwelm: Das steckt hinter Warnung vor Kinderschänder

Ein Warnaufruf aus Schwelm hat am vergangenen Samstag in diversen Facebookgruppen die Runde gemacht. Es wurde vor einem Kinderschänder gewarnt, der sich an jungen Mädchen vergehen soll. Die Warnung wurde vielfach weitergeleitet. „Damit wurde auch die Angst in der Bevölkerung geschürt“, sagt die Polizei, die nun über ein paar Hintergründe informiert.

Tatsächlich sei ein paar Stunden vor Veröffentlichung des Aufrufs eine Strafanzeige wegen eines Sexualdelikts erstattet worden. Entsprechende Ermittlungen hierzu liefen noch. „Es konnte festgestellt werden, dass Bilder des vermeintlichen Täters im Internet verbreitet wurden“, so Polizeisprecherin Sonja Wever. Die abgebildete Person habe ebenfalls Anzeige erstattet, auch in diesem Fall werde ermittelt.

Warnung vor Hetzjagd

Die Polizei warnt jedoch vor einer Hetzjagd im Internet. „Private Fahndungen und öffentliche Anschuldigungen im Internet können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen“, sagt Sonja Wever und betont noch einmal: „Wir haben uns des Falles angenommen und ermitteln. Sie können sich sicher sein, würde eine reale Gefahr bestehen, hätte die Polizei darüber informiert.“