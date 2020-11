Schwelm: Das Seniorenheim hat jetzt einen Hühnerstall

Schwelm. Das Feierabendhaus in Schwelm hat jetzt einen Hühnerstall. Warum das eine außergewöhnlich gute Idee ist.

Zärtlich streicht Ilse Rau, die im Rollstuhl sitzt, dem Huhn auf ihrem Schoß übers Gefieder. Dabei huscht ein Lächeln über das Gesicht der 89-Jährigen. „Das sind tolle Tiere“, sagt die betagte Dame, die im Ev. Feierabendhaus Schwelm wohnt. Das handzahme Huhn gehört zu einer kleinen Hühnerfamilie, die neuerdings auf dem Gelände der Senioren-Einrichtung der Stiftung Volmarstein lebt. Ob Bewohner oder Mitarbeiter – alle freuen sich über den neuen Hühnerstall .

Stall steht im kleinen Park des Feierabendhauses

Der Stall steht im kleinen Park des Feierabendhauses, der oft für Spaziergänge genutzt wird. Mittlerweile sind die insgesamt zwölf Hühner der pflegeleichten Rassen Sussex und Königsberger so zutraulich, dass Bewohner wie Ilse Rau sie auf den Schoß nehmen und streicheln können.

Viel Spaß haben die Bewohner des Feierabendhauses mit den Hühnern. Foto: Privat

Die Idee zu dem Projekt hatten die Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes. Sie wollen die Hühner für regelmäßige Freizeitangebote nutzen – gerade in der Corona-Krise. Das artgerechte Hühner-Quartier mit Innen- und Außenbereich schuf die Haustechniker-Gruppe. Das alte Gebäude, in dem der Hühnerstall entstanden ist, hat in Sachen Tierhaltung eine Vorgeschichte: In der langen Historie des Feierabendhauses war dort einst ein Schweinestall untergebracht. Mit deren Fleisch wurden die Diakonissen und Bewohner der Einrichtung versorgt.

Die Hühner sind nicht die ersten Tiere im Feierabendhaus, an denen sich die Senioren erfreuen. In einer großen Voliere zwitschern Vögel, und Rauhaardackel „Moritz“ ist im Haus bestens bekannt. Hühner jedoch sind als Mitbewohner ungewöhnlich in einer Senioren-Einrichtung. Mittlerweile haben sie sich eingewöhnt und beginnen, Eier zu legen. Jetzt muss geklärt werden: Wofür werden sie verwendet?.